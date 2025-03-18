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他染1病毒痛苦喊「要死了！」 過來人崩潰：至少一周才痊癒

聯合新聞網／ 綜合報導
病毒性腸胃炎大流行，多為諾羅病毒感染引起，醫師呼籲民眾加強手部清潔、飲食衛生。示意圖／Ingimage
病毒性腸胃炎大流行，多為諾羅病毒感染引起，醫師呼籲民眾加強手部清潔、飲食衛生。示意圖／Ingimage

台灣近期諾羅病毒疫情升溫，一名網友分享，近期被診斷出感染諾羅病毒，持續不斷上吐下瀉，讓他崩潰直言「要死了，我要多久才會好？」貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「諾羅怎麼那麼恐怖」為題，指出近期感染諾羅病毒，一直又拉又吐，還伴隨發燒、全身肌肉痠痛、肚子痛等症狀，即便吃止瀉藥也沒用，讓他痛苦直言「還要多久才會好？」

貼文一出後，不少感染過諾羅病毒的網友表示，「超慘的，吃喝都狂拉又狂吐，一周才好」、「我當初超過一周才正常」、「吃東西就狂拉，真的慘」、「不管吃什麼，滿嘴都是嘔吐的味道」、「第三、第四天最痛苦，加油撐住」、「什麼都不要吃，尤其是牛奶，睡覺就對了」、「多補充電解質，好得比較快」。

台大醫院前兒科醫師「蒼藍鴿」也提醒民眾，諾羅病毒透過糞口傳染，使用公廁時盡量不要滑手機，因為前面上廁所的人若有中鏢，坐墊上就可能殘留諾羅病毒，滑手機就可能把病毒沾在手機上，滑完手機又沒洗手直接吃東西，就有高機率感染。

公廁 發燒 諾羅病毒 醫師

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