哥哥出差大嫂突生產 閨密狂轟還勸「離婚」網酸：叫她們養

懷孕後期寶寶出生的時間不一定，醫生通常會給預產期，不過寶寶可能會提早誕生。日前有位網友表示，大嫂的預產期在3月底，所以哥哥很放心去南部出差，結果孩子提早報到，哥哥隔天趕緊回來，卻被大嫂的閨密責備，甚至挑撥兩人離婚。

一名網友在「爆料公社」發文表示，他大嫂預產期原本是3月底，於是哥哥很放心到南部出差，沒想到上週四（13日）大嫂突然陣痛，送到醫院沒多久就生了。哥哥隔天就趕回來，大嫂跟娘家父母都沒說什麼，反而是大嫂的閨密團把原PO的哥哥罵了一頓，不顧全家人都在，把哥哥拉到走廊罵半小時，不論誰來說情都沒有用，讓原PO無奈表示，「產婦我嫂嫂都說可以體諒了，她們在氣什麼？」

後續大嫂的閨密團一直要求哥哥加碼，給錢或買大鑽戒賠罪，甚至挑撥兩人離婚，還認為哥哥不及格，要大嫂想清楚，不然以後會後悔。原PO表，「大嫂剛生完孩子，原本心情很開心，也被弄到一直哭，我哥瘋狂道歉，那群閨密還不肯罷休，我哥又不是故意出差，故意不留在大嫂身邊，那群人有2個婚姻不幸福，2個離婚，現在是看我哥嫂幸福的樣子，覺得很不爽，才故意搞破壞嗎？」

對此，網友回應「大嫂交到壞朋友吧，閨密只出一張嘴，也不能保證她的幸福啊，只能幸災樂禍」、「我當初也是提早半個月生產，我媽把我載去婦產科生的，我老公後來才從北部趕回來，這種芝麻小事也可以離婚？難怪台灣生育率倒數」、「根本鬼密」、「那些閨密是不是覬覦你哥啊？」、「跟閨密說『那孩子就妳們一起養到大學畢業啊』，她們一定馬上閉嘴」。