結婚才發現朋友很少...她嘆做人失敗 網有感：發喜帖一堆人裝死

結婚時邀請朋友，卻發現「朋友太少」，如何調整心態呢？一名女網友發文表示正籌辦婚禮，也邀請朋友參加婚宴，但回覆會來的人少得可憐，讓她不禁感嘆「做人失敗」。對此，有不少過來人分享經歷，表示「發喜帖一堆人裝死」，建議平常心就好。

原PO在Dcard發文，表示自己正在籌備婚禮，近兩週開始陸續邀請朋友們來參加婚宴，也在社群中分享穿婚紗的照片，沉浸在許多祝福的氛圍之中，但卻發現實際回覆會參加婚宴的朋友「少得可憐」。她說當初去參加朋友婚禮都充滿喜悅和感動，如今自己舉辦婚禮，卻是此種情況，讓原PO不禁感嘆自己「做人失敗」，同時也很擔心婚宴前會不會又有人臨時說不來。

此文一出，不少過來人分享經驗，感嘆發喜帖是友情考驗，「其實婚禮就是一次友誼大考驗，先是朋友會不會來，再來來了又會看包多少，透過婚禮分清朋友也不是什麼壞事。我大學社團的大家表面和樂，結果我發喜帖的時候，有一半以上的人完全沒說話，直接裝死」、「我辦婚禮本來登記要參加有100位的，當天到場的直接少一桌，還好前一週預計會有人臨時有事無法到場。有收到我寄的喜餅，我沒收到禮金的，不只一位，我才感覺做人失敗」。

有網友勸原PO平常心就好，「真的平常心就好，發現現在很多人反而不敢收到紅色炸彈，我當初就是因為很擔心亂炸，反而造成對方困擾（高估雙方交情等），所以主動邀請的部分只邀了真的還有在聯繫的」。

也有人猜測朋友不來的原因，「其實很多時候，看到以前認識的朋友要結婚的消息，都會按讚留言，因為本來就是一件很替別人開心的事，不關交情好不好，但如果真的被邀請來喜宴的時候，很多時候都沒有很想參加，大部分可能本來就不熟、可能只是認識而已，去參加還要花高鐵錢、還要包紅包」、「無關做人失不失敗，參加婚禮成本真的很高，現在大家生活都不易，人家不參加不代表不重視妳，可能只是真的包一次紅包加交通費太多錢」。