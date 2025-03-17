便宜物品被偷該報警嗎？她憂浪費資源 贊成派：別變社會病態助力

便宜的東西被有心人士偷取，應該選擇報警來捍衛自身權益嗎？一名女網友發文，稱自己的一個「贈品」運動水壺被偷了很難過，有想過報警，但又擔心那麼便宜的東西報警是浪費社會資源，於是詢問網友意見。

一名女網友在Dcard發文，表示她的一個「運動水壺」被偷了，雖然它只是贈品，但她長期用此水壺喝水、喝飲料，到哪裡都帶著。有一天放在機車上被偷了，讓她感到很難過，如今還要花300元到500元買一個新的水壺，也讓她很煩躁。

原PO表示，她有想過報警請警察幫忙找回水壺，但那麼便宜的東西，還要勞動警察，擔心會浪費社會資源，警察也會感到很無奈，於是請教網友們的意見。

此文一出，不少網友建議要報警，讓壞人做壞事的成本變高，「報警啊，這本來就不是錢的問題，是心情的問題」、「我剛看了一部電影『第二十條』，大概是說，人以正當防衛過失，會不會被法辦，裡面有句話我很喜歡：『法，應該讓人們意識到，壞人做壞事的成本變高，出手相助的代價變低』，社會的病態不只是無能政府、貪官、壞人造成的，有時候我們的『算了、沒關係、好麻煩喔』也是助力」。

但也有網友認為水壺太便宜，再買一個就好，沒必要報警，「塑膠水壺也有使用年限，對自己好一點，就花3-400買一個吧，不要浪費社會資源了」、「一個水壺也沒多少，不需要節省到這樣吧」、「報警我是覺得沒必要，因為對我來說就是浪費時間看監視器，除非妳很閒」。