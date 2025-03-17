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生理期肚痛想吃巧克力…她向外送店家提需求 老闆貼心之舉暖哭眾人

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友生理期時想吃巧克力，但因肚子痛無法出門，在外送平台上點餐，備註希望多抹點巧克力，店家貼心之舉讓她感動不已。 示意圖／ingimage
一名網友生理期時想吃巧克力，但因肚子痛無法出門，在外送平台上點餐，備註希望多抹點巧克力，店家貼心之舉讓她感動不已。 示意圖／ingimage

民眾使用外送平台點餐時，若有特殊需求可以在備註欄上註明。一名網友分享生理期想吃巧克力，但肚子非常痛無法出門買，於是在外送平台上點餐，備註希望老闆在巧克力吐司上多抹點巧克力，而店家不僅完成她的要求，還有其他貼心之舉，讓她感動不已。

網友在Threads上發文，表示自己因生理期心情不太好，肚子相當痛又想吃巧克力，於是在外送平台上對店家提出請求，希望可以少給幾片蘿蔔糕換來巧克力吐司抹醬加量，並透露自己因逢生理期，心情不好、肚子也很痛，所以非常想吃巧克力，但「不方便的話也沒關係」，也強調「我真的很愛吃你們家的早餐」。

原PO收到餐點後，發現店家在外送單上寫了個「好」字，吐司上塗了相當厚的巧克力，還額外送了巧克力餅乾與黑糖牛奶糖，讓她相當感動：「我真的會哭，謝謝老闆答應我的無理請求，祝老闆生意興隆！」

文章一出網友紛紛留言，「老闆還寫一個好也太可愛」、「這什麼天使老闆」、「真的抹好多巧克力」、「因為妳的文字也很有禮貌與溫度呀！如果我是老闆也會實現你的願望」、「只有我在意那個吐司外送的價錢居然只賣20元嗎」、「天哪！生理期來不舒服的時候更容易被這些事感動」、「店家通常看到這麼可愛的留言不忙的話都會盡量配合的」。

也有網友分享其他暖心故事，「之前點海南雞飯備註說因為最近在減肥要飲控，所以飯給我一半就好，收到餐盒後飯是真的一半，結果雞肉變2份，紙條上面還手寫：減肥之餘也要吃飽喔」、「之前在備註欄提醒一下老闆，甜不辣的圖片好像錯置了，老闆寫感謝提醒，然後直接請我吃一份甜不辣」。不過也有人認為「通常會備註訂單的人，明明就知道老闆會去執行卻要去這樣做，感覺有點為難店家」、「很暖心的老闆，但很擔心會不會有人爭相模仿，畢竟貪小便宜的人還是很多」。

由 @isabellathatgirll 發佈
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外送平台 巧克力 生理期

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