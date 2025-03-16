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洗澡要不要搓身體？ 過來人曝善用「2物品」：真的差很多

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友分享自己開始用洗澡刷後，身體都相當乾淨。示意圖／ingimage
有網友分享自己開始用洗澡刷後，身體都相當乾淨。示意圖／ingimage

你洗澡通常都耗費多少時間？有一名女網友表示自己洗澡至少需要花20分鐘，以往都只會認真清潔大腿以上，自從用毛巾搓澡後，才發現自己的腿其實很白，讓她相當驚訝，因此發文和大家分享，「原來洗澡有沒有搓真的有差！」

原PO在Dcard上發文，表示自己洗澡速度很慢，若加上洗頭，至少要花20分鐘以上，因為小時候常被家人罵洗太久，因此養成了只洗一半的習慣，「我從國一開始，洗澡就只洗到大腿的一半，腳的其他地方都只用水沖過」。

而原PO這幾年發現，自己的腳上有兩塊很明顯的黑白區域，她以為是曬太陽造成的色差，沒想到上大學後，用毛巾認真搓澡了一週，發現整條腿竟然白的發亮，黑白色差的痕跡也都消失，讓她忍不住驚呼，「太有趣了，原來洗澡有沒有搓真的有差！」

貼文曝光後，不少人也分享自身經驗，「用沐浴搓出一堆泡泡抹在身上，真的是超級香、超級放鬆」、「前陣子手受傷沒辦法好好搓澡，這幾天嘗試正常洗，直接搓了一堆泥下來，舒服」、「前陣子買了無印的洗澡刷，每次洗完澡都覺得身心靈被洗淨了」。

還有網友認為原PO洗20分鐘不算久，自己沒超過1小時根本離不開浴室，「我洗髮兩次、洗臉、上護髮、洗身體、身體去角質、洗掉磨砂膏和護髮，敷臉擦保養品、擦護髮乳、吹頭髮後再擦護髮油，一套下來4、50分鐘跑不掉 」、「洗澡20分鐘算什麼！我坐在馬桶就要兩個小時了」、「我是男的，洗澡至少要1小時」。

至於該如何清洗身體才算乾淨，洗漱業者「太生利冷製皂」在官網提到，洗澡時搓出的垢其實是身體每天的皮脂代謝，千萬不可以過度搓洗，否則容易使皮膚變得敏感脆弱；可以選擇使用液態皂或手工皂，利用溫和的方式酸鹼去污，自然帶走身上的老廢皮屑。

沐浴

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