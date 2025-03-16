和女生傳訊息要注意！ 網友曝：選用1字好感瞬間下降

現代人用訊息聊天時，注重快速便捷的對話，通常不會刻意切換用字。不過近日就有網友好奇，大家會不會在打字的時候，對特別選用「妳」字的人更有好感。對此，網友們看法大不同，引發熱議。

一名女網友在Dcard上發文，提到自己覺得在打字時，會特別選用女字旁「妳」的人真的很讚，因此她也好奇大家會不會對這種人特別有好感，「好想知道這個是不是只有我才有的怪癖？」

貼文曝光後，許多網友與原PO的看法恰恰相反，對這個舉動反倒非常反感，「如果一個男生打『妳』，我會覺得他很常跟女生聊天傳訊息」、「在性別前我先是一個人，不太喜歡強調性別的妳/她用法」、「大部分會用這個字都是追求者會這樣打，我看到反而沒好感」、「不喜歡在談話中還要強調性別」。

也有人認為，特別選字能感受到自己被對方重視，「發現身邊好多那種溫柔型的男生都會用『妳』，所以對這個用法漸漸有好感了」、「喜歡看到『妳』，覺得他有特別選字，畢竟我是小公主，怎麼可以將就用『你』」、「能懂，我如果看到對方打『妳』，會覺得他是個在意細節ㄉ人」。