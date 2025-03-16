最容易移民的國家？想拿永久居留證 網推：1國門檻降低

兩岸關係再度升溫，移民問題隨之引發熱議。一名網友在Dcard以「哪個國家最好移民」發文討論，如果想要移民，家庭背景又沒有特別強大的話，大家會推薦什麼方法？目前看到的多是以工作為由換取簽證，再向上爭取永久居留證，其他人推薦「日本、澳洲，聽說德國最近降低移民條件了」。

原PO表示自己是文組一般生，家裡沒什麼錢，想詢問如果移民要透過哪種方式比較可行？他說自己看網路大多推薦先去打工旅遊拿工作簽，之後才比較有機會直接拿永久居留證，因為沒有相關經驗，想問有沒有過來人可以證明這種說法。

貼文底下不少網友建議，「學好語言，結婚最快，個人推薦去泰國」、「當然是越南啊，現在台商很多都跑越南、菲律賓去」、「哥倫比亞和尼加拉瓜都很好移民」、「去澳洲當黑工，再想辦法娶或嫁當地人就能了」、「聽公司一位曾經去德國工作的移工說，女生在那邊生小孩會有很多福利」、「有點錢去日本讀研究所，申請高度專門職一年後轉永住，包含研究所2年，整體大概5年以內可以達成」。

不過也有網友搖頭，「家裡無礦（家裡沒錢的意思），現在開始準備應該來不及了」、「先不要去泰國、越南、緬甸、菲律賓，你知道很多詐騙一直想騙你去」、「沒礦學人家移什麼民」、「現在澳洲很不好移民了，很好過去打工而已」、「日本被外國網站評為最難移民的那群」、「澳洲投資移民超貴，日本拿到身分難度更高」。