蛋捲最美味的屑屑怎麼吃？網曝「善用包裝袋」 靠1招吃乾淨

蛋捲是不少人最喜歡的零食之一，由於蛋捲容易「掉屑屑」，因此通常在享用時盒子內都會堆滿掉下的屑屑，許多人為了秉持不浪費的精神，都會努力把屑屑吃光。近日網友討論「最美味的屑屑怎麼吃？」貼文吸引上百人留言，有人分享自身做法，「我會把那個盒子收回去袋子裡，把盒子往下倒蓋，把屑屑弄到袋子裏，再倒到嘴裡」，讓不少人大讚相當實用。

一名網友在爆料公社發文詢問，吃蛋捲時盒子中會有不少掉下的屑屑，他好奇「吃蛋捲剩下最美味的屑屑，大家都怎麼吃？每次倒著吃都灑了滿身」。

其他人則留言分享自身做法，「用湯匙舀起來吃」、「有辦法洗手就用捏的，沒辦法就用湯匙，或是先斜一邊敲一敲集中到一角，再直接拿起來倒進嘴裡」、「敲盒子一個角，讓餅乾屑跑到盒子一個角落，然後倒在嘴裡」、「蛋捲當吸管」、「伸出你的舌頭舔起來」。

有不少人建議善加利用袋子，「我會把那個盒子收回去袋子裡，把盒子往下倒蓋，把屑屑弄到袋子裡，再倒到嘴裡」、「盒子回袋內，袋口捏緊，盒子彎曲，手指頭彈幾下盒子，屑屑就掉9成以上，然後抽走盒子，就可以用袋子吃了」；還有人建議可以加入其他食物，「我以前會倒一杯牛奶，然後灑進去」、「挖一坨香草冰淇淋灑上去」。

台灣的蛋捲是一種經典的傳統零食，以雞蛋、麵粉、砂糖與奶油為主要原料，透過高溫烘烤後捲成圓筒狀，口感香酥脆口，並帶有濃郁的蛋香與奶香。台灣蛋捲品牌眾多，深受消費者與觀光客喜愛，不少品牌更將蛋捲包裝精美，成為熱門伴手禮之一。