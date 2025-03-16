室友在租屋處接家教 她無奈「憑什麼？」網建議：要吵一起吵

雷室友是不少大學住宿生的惡夢，一名女網友在Dcard發文求助，室友總在房間接家教，已經構成她和其他人困擾，要求換地點對方反而要她們幫忙找適合的場所，提出三個地點卻又一一被駁回，讓她們非常無奈。貼文曝光引起熱議，「要吵大家一起來吵，看誰先受不了」。

原PO表示室友在房間接家教已經造成大家困擾，即使多次反映，對方都以沒地方為由，反要求她們提出好方案，對此原PO忍不住酸，「為什麼我要幫妳想啊？」但為了和平解決，大家還是好心提出幾個方案，沒想到對方不是擔心被外人嫌吵，就是嫌位置太遠，通通拒絕。

總而言之，對方認為宿舍接家教是最舒服的，不想去別的地方。原PO吐槽，「家教錢也沒有一塊進我口袋，憑什麼要這樣被打擾」，坦言自己沒有要收錢的意思，只是希望可以不被打擾，因為是第一次遇到這種情況，提問「還是其實在房間線上家教是沒什麼問題的？」

貼文底下不少人提出建議，「跟學校檢舉啊」、「那就不要客氣，她一邊家教、妳們一邊放搖滾樂」、「她上課的時候妳就追劇啊，把影片放出來追」、「抽成啊，錢到位我不只幫她準備小點，還會出去自己遛自己」、「妳們要比她更瘋，妳就贏了，看影片外放、邀請朋友一起來吃飯狂歡」。

不過也有人表示可以接受，「室友也是用布幕跟長尾夾固定在床板上，大家習慣在室內戴耳機互相不干擾了」、「我覺得看音量耶，如果音量還好的話或許可以通融」、「其實我覺得沒這麼嚴重欸，妳們其他室友在房間也會講話和打電話吧」。