快訊

國防部指導的軍校馬拉松竟送中共國產步槍獎盃 跑者傻眼 綠立委道歉

不適度反而老得更快 復健科醫師揭運動後出現1事就有可能過度

舊制退休金較優？他新舊制年資各半 試算結果差很大

室友在租屋處接家教 她無奈「憑什麼？」網建議：要吵一起吵

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友抱怨室友都在宿舍接家教，嚴重影響其他人。 示意圖／ingimage
一名女網友抱怨室友都在宿舍接家教，嚴重影響其他人。 示意圖／ingimage

室友是不少大學住宿生的惡夢，一名女網友在Dcard發文求助，室友總在房間接家教，已經構成她和其他人困擾，要求換地點對方反而要她們幫忙找適合的場所，提出三個地點卻又一一被駁回，讓她們非常無奈。貼文曝光引起熱議，「要吵大家一起來吵，看誰先受不了」。

原PO表示室友在房間接家教已經造成大家困擾，即使多次反映，對方都以沒地方為由，反要求她們提出好方案，對此原PO忍不住酸，「為什麼我要幫妳想啊？」但為了和平解決，大家還是好心提出幾個方案，沒想到對方不是擔心被外人嫌吵，就是嫌位置太遠，通通拒絕。

總而言之，對方認為宿舍接家教是最舒服的，不想去別的地方。原PO吐槽，「家教錢也沒有一塊進我口袋，憑什麼要這樣被打擾」，坦言自己沒有要收錢的意思，只是希望可以不被打擾，因為是第一次遇到這種情況，提問「還是其實在房間線上家教是沒什麼問題的？」

貼文底下不少人提出建議，「跟學校檢舉啊」、「那就不要客氣，她一邊家教、妳們一邊放搖滾樂」、「她上課的時候妳就追劇啊，把影片放出來追」、「抽成啊，錢到位我不只幫她準備小點，還會出去自己遛自己」、「妳們要比她更瘋，妳就贏了，看影片外放、邀請朋友一起來吃飯狂歡」。

不過也有人表示可以接受，「室友也是用布幕跟長尾夾固定在床板上，大家習慣在室內戴耳機互相不干擾了」、「我覺得看音量耶，如果音量還好的話或許可以通融」、「其實我覺得沒這麼嚴重欸，妳們其他室友在房間也會講話和打電話吧」。

室友 家教

延伸閱讀

AI時代崛起！外媒曝「7大鐵飯碗」免怕失業 薪資穩定、需求高

家教男師上課酒醉強吻、強摸女學生 她嚇到一回家就關門不出

新北代理老師家教環抱欲吻女學生 刪除道歉對話紀錄企圖滅證

父母希望考國考當「律師」 她反駁：當家教月入14萬薪水更高

相關新聞

室友在租屋處接家教 她無奈「憑什麼？」網建議：要吵一起吵

雷室友是不少大學住宿生的惡夢，一名女網友在Dcard發文求助，室友總在房間接家教，已經構成她和其他人困擾，要求換地點對方反而要她們幫忙找適合的場所，提出三個地點卻又一一被駁回，讓她們非常無奈。貼文曝光引起熱議，「要吵大家一起來吵，看誰先受不了」。

室友內褲、襪子一起洗她喊「超噁」 網友皺眉：也管太多

每個人生活習慣不同，同居時可能會產生摩擦。一名女網友在Dcard抱怨，自己住分租套房，因為一整層共用洗衣機所以能看到其他人洗什麼，之前遇過洗鞋子的租客，如今換房又見室友把襪子、內褲一起洗，有潔癖的她非常傻眼，好奇詢問大家的看法，有網友回覆「沒有哪裡一定比較髒，就是個人習慣和感受的問題而已」。

網紅律師巴毛整理家寧媽聲明 這7字讓他吐槽：律師都不敢掛名

網紅Andy和前女友家寧一家為頻道分潤撕破臉，家寧媽14日發布6點聲明反駁，掀起網友熱議。對此，網紅律師巴毛分析家寧媽的聲明，白話文就是「你還小，錢我拿了」等，巴毛律師更認為，這聲明是律師寫的，但不敢掛名。

姊好心幫弟攔截成績單 天兵舉動讓全網笑翻：根本故意陷害

大學成績單多會寄到家中，以便父母查閱家中子女的就學情況，然而有時學生因為成績過差，擔心受到家長責罵，因而會「攔截成績單」。一名女子近日在信箱中發現大學生弟弟的成績單，她好心的傳訊息詢問弟弟是否需要幫忙攔截，想不到卻誤傳給爸爸，爸爸還義正嚴辭的說「不用攔截」，整起烏龍事件令人哭笑不得。

家族同輩剩自己 妹子嘆以後掃墓怎辦？網共鳴：到我這代可能就斷了

清明連假即將來臨，隨著少子化議題日漸嚴重，掃墓祭祖人潮明顯有銳減的趨勢。近日，有女網友苦惱發文，若未來長輩都離世了，剩下自己一人該如何掃墓？貼文曝光後，不少人深有同感，甚至還有人感嘆：「或許以後掃墓的傳統就會慢慢消失了。」

Andy曝「眾量級」頻道收益全進家寧爸媽外幣帳戶？志祺七七：恐被罰到哭

YouTuber「眾量級」頻道爭議延燒，家寧14日終於親上火線，發布6點聲明，卻被Andy一一打臉，提到眾量級頻道的營利，一直以來都直接匯入張家的個人外幣帳戶，此舉讓百萬YouTuber志祺七七直言是很蠢的行為。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。