老婆住院老公請假卻被駁！經理酸「演很大」 副理挺他竟被調職

職場上有時會遇到不近人情的上司，對於員工而言無疑是一大打擊。一名網友發文表是老婆近日因病住院，公司卻拒絕他的請假要求，上班時他因心情低落而大哭，卻因此被經理狠酸「演很大」。副理看不下去，要原PO立刻休假到醫院陪伴老婆，想不到隔一週副理竟因此被調職，讓他氣喊「公司可以這樣幹？沒違法嗎？」其他人建議他先打1999申訴，接著可以向勞工局提出申訴，一定要提告到底。

一名網友在爆料公社發文表示，上週他的太太因病住進加護病房，但因為公司訂單滿單，他無法請假，在上班期間因情緒低落，忍不住在辦公室大哭。同事見狀後紛紛安慰他，但就在這時，經理卻走過來冷嘲熱諷，說他「演很大」，甚至說「老婆這樣應該要放鞭炮才對」，經理的言論讓原PO氣到幾乎無法呼吸，差點昏倒。

就在他情緒崩潰時，副理主動要求他收拾東西回家，並要他立即趕去醫院。當時原PO沒有多想，立刻離開公司。之後，副理還傳訊息表示額外幫他請了3天假，讓他下星期再回來上班。

想不到隔週回到公司後，原PO發現副理被調職了，理由是「違反公司規章」。同事們說這是因為經理當時堅持不准他請假，但副理卻硬要批准，才導致被懲處。更令人震驚的是，據說副理決定離職，這讓他感到十分內疚。

原PO找上經理理論，經理卻冷淡地說，「大家都不聽我的話，我要殺雞儆猴，原本是要拿你開刀，是副理自己要扛的。」聽完這番話，他更加內疚，因為當天同事已經分擔了他的工作，並未影響公司進度，但公司仍對副理做出這樣的處分，讓他也不禁質疑「公司這樣做是否合法？」

其他人紛紛留言，「打1999先留下初步的申訴記錄，等太太康復，回來找經理算帳，叫副理不要走，大家要團結，不要被經理嚇倒，如果鬧大，上頭也不會保一個小經理」、「告上勞工局」、「完全可以檢舉他」、「這種公司不用待了」、「我真的建議公布出來讓這種不公不義的人接受公評，躲在事業單位裡面，欺負不懂的下屬是在那邊得意什麼鬼東西」。