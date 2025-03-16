室友內褲、襪子一起洗她喊「超噁」 網友皺眉：也管太多

每個人生活習慣不同，同居時可能會產生摩擦。一名女網友在Dcard抱怨，自己住分租套房，因為一整層共用洗衣機，所以能看到其他人洗什麼，之前遇過洗鞋子的租客，如今換房又見室友把襪子、內褲一起洗。有潔癖的她非常傻眼，好奇詢問大家的看法，有網友回覆，「沒有哪裡一定比較髒，就是個人習慣和感受的問題而已」。

原PO表示大學住個人套房沒有室友，如今出來住分租才發現很多人衛生習慣差，排隊洗衣會發現大家要洗的衣物千奇百怪，甚至遇過洗鞋子的租客，跟房東反映也沒用，讓她直呼「快瘋了」。

後來搬去另一層比較大的兩房，新室友雖然不會洗鞋子，但會內褲、襪子一起洗，同樣讓她非常傻眼，緊貼私密處的布料跟踩過腳的襪子混在一起攪，讓她非常不能接受，明明每天手洗也是好方法，用洗衣機內褲也很容易鬆掉，她坦言「每週看到都要自己小崩潰一次」，詢問大家難道是自己太吹毛求疵嗎？

貼文曝光後，網友直言，「有些人就習慣一起洗呀，又不是拿妳的去一起洗，不用管別人這麼多吧」、「我家從小到大都是全部衣服一起洗，也都沒怎樣啊，而且說實話，全身上下都有不同的細菌和髒汙」、「現在洗衣精基本都有抗菌功能，不管烘乾還是曬太陽，高溫下細菌大概也死得差不多了」、「妳怎麼會覺得手洗會比機洗乾淨？」、「妳如果不能接受，我覺得妳還是自己買一台洗衣機自己用吧」。