下班碎紙後找不到鈔票！苦主撈出「屍體」傻眼 網曝1招還有救

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聯合新聞網／ 綜合報導
原PO不小心將紙鈔丟入碎紙機裡，讓他相當崩潰。示意圖／聯合報系資料庫
原PO不小心將紙鈔丟入碎紙機裡，讓他相當崩潰。示意圖／聯合報系資料庫

太天兵！近日有上班族下班後將口袋的紙張丟入碎紙機中廢掉，然而換下制服時卻找不到原本在口袋的100元鈔票，回頭一看發現自己竟將鈔票一起丟入碎紙機裡，讓他崩潰求助，「這樣銀行還會接受換鈔嗎？」其他人則指出，「可以貼一貼跑台銀，才一張應該還好」。

一名網友爆料公社發文表示，他近日下班時，將制服口袋內的紙張丟入碎紙機廢掉，當時很順手拿起一疊紙張一起丟進去，直到他要更換制服時，才發現找不到原本在口袋內的100元鈔票。沿路走回頭找錢，走到碎紙機前，打開後在白色的紙片中看見被碎成廢紙的一百元鈔票，他無奈求解「這樣銀行還會接受換鈔嗎？」

其他人紛紛留言，「才100元，何必呢？時間成本都超過了」、「直條式的還好，碎斷式的會哭死」、「拼得起來應該可以吧」、「還好不是藍色或紫色的」、「全部排好，出門到銀行抽號碼牌，等待到給你換、換好回家，這時間成本，乾脆燒給祖先好了」；還有人笑稱，「只看圖片以為是在一堆吻仔魚裡面挑小蝦米」、「左邊是吻仔魚，右邊是櫻花蝦」、「還以為夾鏈袋裝魷魚絲」。

事實上如果鈔票不小心被碎紙機碎掉，可以到中央銀行或指定銀行申請兌換，但需符合一定條件。依照中央銀行規定，若損毀面積超過75%，可全額兌換；若剩下50%～75%，可兌換一半金額；若不足50%，則無法兌換。

處理方式包括保留所有碎片、盡量拼湊原貌，然後攜帶至台灣銀行或其他指定銀行申請換新。若損毀嚴重且銀行無法處理，則需送至中央銀行進行鑑定。此外，其他形式的損壞鈔票（如燒焦、泡水）也適用相同標準，但如果是故意毀損，可能無法兌換。因此，建議先詢問銀行，若損壞嚴重，則直接送交中央銀行較有保障。

換鈔 爆料公社 鈔票

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