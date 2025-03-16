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姊好心幫弟攔截成績單 天兵舉動讓全網笑翻：根本故意陷害

聯合新聞網／ 綜合報導
女子好心幫弟弟攔截成績單卻失敗。圖為大學生上課，非本文當事者。圖／聯合報資料照片
女子好心幫弟弟攔截成績單卻失敗。圖為大學生上課，非本文當事者。圖／聯合報資料照片

大學成績單多會寄到家中，以便父母查閱子女的就學情況，然而有時學生因為成績過差，擔心受到家長責罵，因而會「攔截成績單」。一名女子近日在信箱中發現大學生弟弟的成績單，她好心的傳訊息詢問弟弟是否需要幫忙攔截，想不到卻誤傳給爸爸，爸爸還義正嚴辭的說「不用攔截」，整起烏龍事件令人哭笑不得。

大學生攔截成績單的現象時有所聞，主要原因是部分學生不想讓家長看到成績，避免因表現不佳而遭到責備或懲罰。在部分家庭，家長仍會要求查看，甚至有些學校會直接寄送成績單至家長手中，使得一些學生選擇更改收件地址、攔截郵件或仿造成績單來規避父母的監督。

一名女子爆料公社發文表示，弟弟是一名大學生，近日她下班後，發現家中信箱有弟弟學校寄來的成績單，由於她愛弟心切，因此立刻傳訊息詢問，「這是你的成績單吧？有需要攔截嗎？」眼看弟弟遲遲不回訊息，令原PO十分焦急，一小時後對方回傳，「不是我的，不用攔截」，定睛一看她才發現，原來自己將訊息誤傳給爸爸，天兵作為讓人哭笑不得，她直呼「抱歉了弟弟，我真的不是故意的」。

其他人看完也笑翻，「我感覺好像是故意的」、「一定是姊姊才會這麼天」、「弟弟還看得到明天的太陽嗎？」、「弟弟：死得更透了，謝謝妳」、「弟弟：真的謝謝妳喔」、「傳得很好，下次別傳了」、「我懷疑是故意的，但我沒證據」、「一定是故意傳給爸爸的」、「高招啊！明明想陷害弟弟，弟弟卻還要跟妳說謝謝」。

大學生 爆料公社

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