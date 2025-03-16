家族同輩剩自己 妹子嘆以後掃墓怎辦？網共鳴：到我這代可能就斷了

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聯合新聞網／ 綜合報導
傳統的祭祖程序較為繁瑣，不少年輕人幾乎都無法獨力完成。示意圖／ingimage
傳統的祭祖程序較為繁瑣，不少年輕人幾乎都無法獨力完成。示意圖／ingimage

清明連假即將來臨，隨著少子化議題日漸嚴重，掃墓祭祖人潮明顯有銳減的趨勢。近日，有女網友苦惱發文，若未來長輩都離世了，剩下自己一人該如何掃墓？貼文曝光後，不少人深有同感，甚至還有人感嘆：「或許以後掃墓的傳統就會慢慢消失了。」

一名女網友在Dcard上發文，表示家族上一輩的男性，只有她爸爸結婚生子，且家中只有她一個女兒。近日，媽媽詢問原PO下個月要不要去掃墓，但她時間恰巧和輪班、上課有衝突，只好拒絕，媽媽雖沒生氣，但還是忍不住感嘆：「沒關係啦，只是想到之後就剩妳了，看妳要不要去」。

原PO坦言，自己其實有點害怕香的味道，加上塔位那邊味道又很濃，時常會感覺吸不到氣，而自己也只和阿嬤有感情，其他沒見過的祖先塔位，實在是記不得。由於現在住老家單身的親戚還會幫忙祭拜，她很擔心若以後上一輩都離世了，她該怎麼處理老家的祖先牌位？

貼文曝光後，不少網友都表示自己也有同樣的困擾，「我到現在都還是無腦跟著家人掃墓，準備的東西、掃墓地點、拜拜順序都沒記住。也許到了我這代，掃墓的傳統可能就消失了」、「別說我願不願意去了，我連墓都找不到」。

也有人建議可以儘早和長輩討論，將祖先移到納骨塔擺放，乾淨、安全又方便，「真的在意的話可以跟長輩討論請去宮廟，有空去拜拜就好」、「我家是都放在佛光山，沒香味也很方便還有冷氣吹」、「如果還有心，可以擲杯問看看祖先願不願意遷入靈骨塔，一來交通方便、平常也不用擔心墓園清理問題」。

少子化 拜拜 清明節

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