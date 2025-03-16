網紅律師巴毛整理家寧媽聲明 這7字讓他吐槽：律師都不敢掛名

網紅Andy和前女友家寧一家為頻道分潤撕破臉，家寧媽14日發布6點聲明反駁，掀起網友熱議。對此，網紅律師巴毛分析家寧媽的聲明，白話文的意思就是「你還小，錢我拿了」等，巴毛律師更認為，這聲明是律師寫的，但不敢掛名。

網紅Andy老師控訴跟家寧分手後一無所有，連共同經營10年的YouTube頻道「眾量級」都被奪走，只能搬回月租6000元的4坪小套房。對此，由家寧媽媽登記成立的「群海娛樂有限公司」14日晚間發布了6點聲明，引來全網討論。

巴毛律師在臉書發文，將家寧媽發出的聲明整理出4大重點，分別是「你還小，不會投資公司我拿了，但沒有要還你」、「你還小，錢我拿了，張媽媽先幫你存起來（跟存壓歲錢一樣那個存，不會還的意思）」、「你還小，你比賽獲得的百萬名車、頻道的商標我先拿了」、「閉嘴，再吵我告你喔！我保留法律追訴權」。

巴毛律師表示，「我覺得聲明是律師寫的，但律師不敢掛名」。至於為什麼律師寫的東西會跑出「保留法律追訴權」這種智X的東西，「我以前的老闆也逼我做過這種事情，因為他說客戶出錢說什麼就寫什麼」。