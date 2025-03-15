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看清金秀賢？全智賢曾喊「拒再合作」挨轟 12年後大逆轉：根本先知

香港01／ 撰文／程嵐風
近日有網友翻出全智賢（左）12年前拒絕再與金秀賢合作的新聞，當時全智賢揚言拒絕再與金秀賢合作遭粉絲批評耍大牌，如今她卻被讚是「人間清醒」。圖／路透、美聯社
近日有網友翻出全智賢（左）12年前拒絕再與金秀賢合作的新聞，當時全智賢揚言拒絕再與金秀賢合作遭粉絲批評耍大牌，如今她卻被讚是「人間清醒」。圖／路透、美聯社

37歲的金秀賢近日被南韓自媒體「橫豎研究所」連環大爆料，令他形象一落千丈。近日有網友翻出全智賢12年前拒絕再與金秀賢合作的新聞，當時全智賢揚言拒絕再與金秀賢合作遭粉絲批評耍大牌，如今她卻被讚是「人間清醒」、「根本先知」。

金秀賢2013年憑《來自星星的你》「都敏俊」爆紅，他和全智賢更被封為最佳螢幕情侶，但當年卻傳兩人私下不合。在一次公開宣傳活動上，先入座的金秀賢示意全智賢可以坐他旁邊，全智賢完全無視他，直接走到另一邊入座。當時主持人問全智賢兩人劇中甜蜜戲份時，表情非常僵硬，在活動中也幾乎不和金秀賢對視，態度冷淡，全智賢開玩笑說出：「這可能是最後一次和金秀賢合作」。

韓媒也爆料，金秀賢在拍攝宣傳照時，173公分的全智賢穿了高跟鞋，和180公分的金秀賢高度變得相差無幾，為了照片拍出來效果更好看，金秀賢一方曾要求全智賢換穿平底鞋，不過，女方當年早已經是大咖女星，身分、地位都比金秀賢高出許多，自然不理會他的問題；而當時種種傳言，讓不少人批評全智賢耍大牌。

如今形象金秀賢的人設崩塌，該段12年前的往事再次被網友們翻出，許多人直呼：「果然只有接觸過、合作過的人，才有對人品素質的發言權」，紛紛讚全智賢：「人間清醒」、「根本是先知」、「欣賞全智賢給的白眼啊，優雅有力」、「全姐就是霸氣」。

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文章授權轉載自《香港01》

全智賢 南韓 金秀賢

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