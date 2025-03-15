Andy曝「眾量級」頻道收益全進家寧爸媽外幣帳戶？志祺七七：恐被罰到哭

YouTuber「眾量級」頻道爭議延燒，家寧14日終於親上火線，發布6點聲明，卻被Andy一一打臉，提到眾量級頻道的營利，一直以來都直接匯入張家的個人外幣帳戶，此舉讓百萬YouTuber志祺七七直言是很蠢的行為。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

志祺七七在社群平台「Threads」表示，大筆的YouTube收益直接進個人帳戶是很蠢的行為，因為主要觀眾和執行勞務地點不是在外國，所以不適用外國收益免稅的規定，稅率應該會很嗨，不過很多人會誤會加上嫌麻煩，因此沒有進行申報，就是逃漏稅，可以罰到2倍＋追溯7年，笑稱「國稅局～那麼香的錢，不撿嗎？」。

志祺七七進一步說明，過去很多同行誤以為不用報稅，也有人嫌申報麻煩就沒做，「結果很多人直接被罰到哭出來」，提醒無論大、小頻道，一定都要記得申報。

貼文一出後，多數網友都表示「推起來」、「檢舉一波了」、「OK！一人一檢舉」、「國稅局該動起來了」、「國稅局感謝志祺」、「國稅局快來喔，這家人踐踏別人努力及專業的錢，不應該給他們拿去吃香喝辣 」、「進個人帳戶大概率沒報稅，準備走國稅局喝咖啡」、「快1億的金額都進到個人外幣帳戶，而不是群海公司帳戶，連補帶罰不知道可以多少」。