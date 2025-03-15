直球對決！Andy「刀刀斃命」反擊片8小時近300萬觀看 網狂抖內刷：張家快還錢

「眾量級」Andy近期拍片控訴，經營10多年來的頻道被前女友和張媽媽奪走，對此張家母女神隱2天後，於昨天(14日)傍晚發出6點聲明否認指控，並指是Andy說謊。Andy看完後也迅速在15日凌晨發片反擊，短短5分鐘的影片刀刀斃命，冷靜且有條理，影片發布約8小時後，已經要達到300萬人次觀看，網友幾乎一面倒的挺Andy，並且要他拿回該有的。

Andy老師15日凌晨以「直球對決張家人聲明」發布反擊影片，影片中針對張家母女聲明一點一點澄清及反擊，包含了共同經營頻道結果被借名登記為股東、張媽媽股權是50％、多年盈利預估超過1億，但卻只拿到695萬元，金額與張媽媽提到的差距甚大。

Andy老師要求張媽媽「公布您的算法」，自己每筆皆有憑有據。另外頻道管理權，Andy表示，因為去年被YouTube官方偵測到，「眾量級」頻道因活躍度過低，因此暫停廣告盈利，他只希望可以恢復盈利，但需要透過官方寄來的紙本認證碼，張家寧有詢問，但當下他還沒收到驗證碼，無法回覆，但後來就再也無法登入。

影片至今發布約8小時，已經有快3百萬人點閱。估計有千人斗內支持Andy老師，金額從500到7000台幣不等，甚至有來自香港、和馬來西亞的網友。

網友也紛紛留言挺Andy老師，「Andy老師這部影片回應的口條、面對鏡頭的眼神和剪輯的速度已經完美詮釋你才是眾量級的真靈魂」、「這才是面對自己被質疑而發出聲明的正常回覆速度」、「1億...我的天，真的辛苦了！老實說法院是個漫長的過程，願你能挺過去」、「張家準備了3天，幾個小時內被完全打臉，聲明完全避重就輕，支持Andy 老師」、「思路清晰，逐句辯駁並提出相應提問，不拖泥帶水，支持」。