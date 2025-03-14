他不解好市多打烊前一堆壽司怎不打折？ 內行人曝原因：不能冒險

美式賣場好市多的商品齊全豐富，價格也實惠，讓消費者可以一次採買所需的日常用品。有網友12日在好市多看到架上的壽司販售日期只到當天，不免好奇這些沒賣完的壽司怎麼不像超商一樣打折促銷，但有內行人透露主要是擔心有衛生疑慮，怕客人吃壞肚子。

這名網友在臉書「爆廢公社」發文表示，12日當天到好市多看到架上擺滿了壽司，販售日期都只到當天，質疑如果當天都沒賣掉就要全部丟棄，覺得有點浪費，雖然有配合的回收廠商，但為何不學超商一樣，將即期品打個5折、6折也好，「只要有打折，一定會有人等」。

貼文引起討論，多數人認為主要是擔心食安問題，才不願意降價出售，「吃出問題你要賠嗎？」、「吃麻糬噎死都要餐廳負責了，這鮮食即期品吃烙賽算誰的？」、「如果有人說他吃出問題了，說什麼不新鮮了，賠的錢就可怕啦，還會被一直關照，整個都不用開了」、「台灣鯛民多，如果吃出問題人家會要求賠償，寧願不賺錢也不要賠上商譽，畢竟商譽要建成非常花時間」、「我記得他們會寧願銷毀也不願意打折的原因，是客人如果到時候買回去吃到不新鮮還是食物中毒跑回來提告的話，他們會賠更兇，所以寧願倒掉也不想冒這個風險」。

還有網友表示，「處理即期品、改標、巡場、人力成本高於直接報廢」、「如果賣即期5折的，當下就不會有人買了，大家就會拖到最後一刻全部一窩蜂去買」、「會讓商品本身貶值」、「慣不得，要是開始有出清，一堆吃相難看的就不買正價，特殊族群會員就專等出清，尤其是洋蔥吃到飽那群」。

其中有人透露賣場在打烊前會開放免費試吃，「收工前有免費試吃可以吃到爽！之前去店員拆了好幾盒的壽司，當時吃了不少，只是真的不好吃而已，壽司放久了米飯會變硬，口感明顯較差」、「真的，我有遇到過，即期的他們會現場很豪放發試吃」、「真的最後一個小時，有拆過給客人試吃」、「真的，我遇過！吃飽飽」。