老公扛一袋地瓜回家 她巧手做成1甜品勾眾人回憶：懷念的滋味

地瓜熱量低又有豐富的膳食纖維和維生素，可維持腸胃健康。有一名人妻把地瓜做成甜湯，成功擄獲老公的胃，不少人也回憶起小時候吃過的地瓜甜湯，直呼「童年的記憶」。

這名人妻在臉書「家常菜」發文表示，老公從公司扛了一袋地瓜回家，她突發奇想，將地瓜做成小時候愛吃的甜湯，讓沒喝過地瓜甜湯的老公覺得很新奇。從原PO分享的照片看到，這碗甜湯裡除了有金黃色的地瓜以外，還加入黑糖和薑，她自己品嘗後也大讚「確實是我小時候的味道」。

貼文勾起不少老饕的回憶，「童年的記憶」、「熟悉的味道」、「我也愛地瓜甜湯，但是我喜歡薑汁放多一點」、「可以祛寒、預防感冒」、「我有一次煮地瓜湯加了黑糖水，我老公說不錯吃」、「我外婆常煮所以我也跟著煮，我老公也說好吃」、「好懷念的滋味啊！小時候家裡經濟並不富裕，唯一的甜點就是這道薑汁地瓜湯，現在爸爸媽媽都不在了，自己煮總是煮不出那種香香甜甜軟糯的好味道」。

據《元氣網》報導，地瓜熱量低、膳食纖維豐富，有助於血糖穩定、排便順暢，預防心血管疾病、大腸癌發生，更是減肥的好食材。營養師還提出吃地瓜6點注意事項：1.蒸熟或是烤熟都很健康，2.不選擇泥狀（GI值較高），3.發芽可以食用只是營養降低，4.高纖可以當成減重主食，5.110克地瓜等於半碗飯熱量，6.護眼、防癌、助排便。