妹子自曝月經來會聞到味道「我太敏感？」 過來人力推1物取代衛生棉

女性每個月都會經歷一次生理期，除了得費心力維持乾淨衛生外，身體的不適和情緒的變化都得忍受。有一名女網友自曝每次生理期來的時候，都覺得能聞到味道，讓她非常焦慮，擔心其他人也會聞到，貼文引起不少過來人討論。

這名女網友在PTT發文，她說當生理期來時，在換衛生棉的時候，都感覺那股味道很明顯，不知道是只有自己會聞到，還是旁人也會注意到。原PO說平時都很注意清潔，上廁所也會換新的衛生棉，還會拿濕紙巾擦，但有時候還是會感覺到有股悶悶的味道。

她不知道周遭的人會不會聞到，因此不敢靠其他人太近，擔心會影響到對方，也因此讓她非常焦慮。對此原PO想問大家，「月經來別人會聞到味道嗎？還是我太敏感？」

貼文引起熱烈討論，不少人都表示聞得到，「會喔，我之前打羽球偶爾會聞到」、「用衛生棉還太節省的會，那個味道很恐怖，我會繞著走，自己現在只用碟片了」、「有些會真的會聞到，又坐附近真的很困擾，懷疑是不是衛生沒做好」、「會，有一種鐵鏽的味道，很明顯」、「有特殊味道的衛生用品反而更突出」、「會，但有香味的衛生棉更噁心」、「看體質，有些人味道會比較大」。

還有過來人分享解決辦法，「我覺得不會吧！如果生理期來那幾天勤換衛生棉、生理褲，甚至早上再多洗一次澡，我覺得別人會聞到生理期的味道，算他/她厲害」、「用中藥涼感的衛生棉後，就沒有覺得有味道了，但一般的衛生棉真的要非常勤勞的換，才可能不會有什麼味道」、「不常換和天氣熱味道比較重，如果真的非常在意，試試看漏尿墊，有次買錯，意外發現它除味效果很厲害」

還有網友建議可以試試改用棉條，「懂妳的感覺，我也是以前月經來那幾天整天都很焦慮，怕別人會聞到，後來用棉條就放飛了，推妳棉條」、「我以前也會這樣，換用棉條就不會了，妳可以試試看」、「我覺得會耶，換用棉條會比較沒味道」、「血味混著體溫飄出來，天氣熱時更明顯，改用棉條就沒味了」。