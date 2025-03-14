台灣人太熱情…她點名1國家「社恐天堂」 一票搖頭：8成路人愛聊天

你也有社交恐懼嗎？一名女網友近日在Dcard發起討論，點名北歐國家，尤其是芬蘭，非常適合不擅社交的人居住，反觀台灣居民熱情洋溢，在這裡生活「社交能力」是必須的。貼文發布後引發網友熱議，有網友認為「我們黃皮膚到國外大多不受待見」。

原PO表示如果可以，真心想搬到北歐，尤其是芬蘭，因為那邊人與人之間都完全不打招呼，不像台灣充斥著熱情的氛圍，感覺身處在台灣不學點社交完全不行。她便以「覺得北歐是社恐人的天堂」為題，詢問有沒有人同樣是「社恐」。

但貼文下許多網友不認同原PO的觀點，「剛去完芬蘭，沒有想像冷漠喔，排隊也是正常距離」、「芬蘭人有稍微聊天一下的話是真的很熱情的」、「去年自由行也有去芬蘭，雖然不會主動打招呼，但都會主動幫忙」、「去過北歐四國，如果有對到眼有些人還是會打招呼」、「剛從芬蘭回來，去三天裡遇到10個人有8個人一直找我講話，公車司機甚至直接大播音樂唱歌」。

也有網友點出北歐的缺點，「又冷又壓抑」、「天氣真的很抑鬱，第一年剛來的冬天差點季節性憂鬱症」、「想到那邊的日照和冷…我先pass」、「很容易得心理疾病，晝短夜長」。

還有人分享在其他國家的經驗，「之前去紐西蘭跟美國，去咖啡店要先做好尬聊一波才能拿到咖啡的心理準備」、「日本也很適合吧」、「我之前在英國待一個禮拜，很常被人搭話」、「我覺得南極洲才是社恐的天堂，除了科學家沒有人而且有企鵝」。