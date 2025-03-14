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誰說保全薪資一定低？他曝友人月薪高得嚇人 眾人羨慕：還有缺嗎

聯合新聞網／ 綜合報導
保全示意圖。 圖／ingimage
保全示意圖。 圖／ingimage

不少人對於保全這份工作的印象，通常都是工時長、薪水低，也因此不被列入求職的優先選擇。有一名網友透露朋友在當保全，薪資竟然有6萬多元，不免好奇想問大家「這樣的薪資可以嗎？」

這名網友在Dcard貼出朋友的薪資轉帳紀錄，他說朋友的職業是保全，月薪竟然有67,932元，逼近7萬元。原PO說朋友月休7天，1天要上12個小時，是輪班制，工作當中會坐著滑手機4小時、休息2小時。對方請他幫忙問大家對於保全薪水的看法，看看這樣的薪資是否還可以？

貼文引起熱議，「是一整個月都沒有休息嗎？」、「挺強的，看起來是會要求體格那種」、「我身邊只有朋友去當隨扈才有這種薪水，他這個不算保全，有點破壞行情」、「保全薪水沒有那麼多，請說實話」、「我沒有休一天，我才領到56,000，你休7天可以領那麼多？」、「該不會是信義區的豪宅保全吧？還是科技廠輪班？」、「很高了，比訂閱數兩百萬的yt還高」。

還有人看了非常羨慕，「很好了」、「別家月休6天42,000，你覺得月休7天60,000+能不香？」、「還有缺嗎？想轉職」、「哪裡的這麼好？」、「哪個保全這麼爽，我也要？」、「比我們家保全兩個月還高」。

保全 薪資

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