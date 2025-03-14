「反指標國師」逆風祝福家寧 網：全台灣只有你講這句話不會被罵

曾合作「眾量級CROWD」頻道的Andy，因控訴家寧一家奪權風波延燒，在網友幾乎皆挺分手後一無所有的Andy之外，棒球網紅「玄學大師」台南Josh昨(13)日卻在此時逆風給家寧祝福，至截稿為止，台南Josh單憑一句話就讓逾5萬名網友按讚。

台南Josh在Andy控訴家寧一家奪權風波後終於在昨日發聲，他於Threads上表示：「大家都在竭盡所能的幫忙Andy老師，可是我好像幫不上什麼忙，加上也不認識人家，不要亂蹭好了，單純祝福所有拿走別人心血的人都萬事如意。」

網友對此則紛紛表示：「全台灣只有你講這句話不會被罵」、「太狠了！Josh跟老山都出手，雙buff」，「相較之下，一直以個體戶經營頻道的Josh似乎單純多了」。針對Andy的處境，也有人表示：「不用幫忙，網紅被坑就一堆人抖內，這社會比他可憐的人更多，就算真的月薪5萬5千元，還是比很多人薪資高了」。

台南Josh只要評論棒球相關話題，公開支持的隊伍通常都會輸，因此被笑稱是「反指標國師」。這回他逆風給予家寧祝福，讓網友紛紛表示：「科學的盡頭就是玄學」、「笑裡藏刀的感覺」、「您太謙虛了，被我們國師這樣一講，我看不死也剩半條命」、「反向咒言」、「麻煩你去讚聲張家人就可以了」。