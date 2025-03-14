為何Andy控訴影片瀏覽「3天飆破800萬」？DK痛揭3數字：他做了10年

網紅眾量級Andy日前指控前女友家寧一家欺人太甚，不僅僅領微薄薪水，頻道、公司股分也被奪，分手後幾乎一無所有，引發軒然大波，短短3天影片觀看數飆破800萬，Andy新的個人頻道也從原先的22萬衝破百萬訂閱。對此有網友好奇今年引發高討論度的影片不少，為何這部影片觀看數遠超他人？釣出異色檔案DK親自解答。

原PO在threads上發文比較2025年在社群引發高討論度的3支影片，抱括錫蘭Ceylan《你的心靈不需要課程》、異色檔案《孫生的謊言》、Andy老師《10年了！227萬訂閱眾量級CROWD「原來不是我的？！」》，其觀看次數為521萬、312萬、709萬（依原PO發文時間），不解為何Andy的影片觀看數飆升這麼迅速。

貼文發出不久便釣出異色檔案DK本人解答「因為影片製作時間」，並解一步解釋「Andy老師做了10年，錫蘭做了4個月，我只做了3天」。有網友補充「而且製作成本極高」、「Andy製作費粗估上億，錫蘭製作時間粗估上月，你是差點沒命，還真的都是大製作」、「字字血淚」、「用了十年成就這支影片」。

也有人分析，認為與心靈課程、性騷議題相比，Andy「百萬創作者10年來一無所有」，話題容易引起共鳴，「今天早上看到有人說的很好，他說：『你不太可能去上心靈課程，但你人生一定會遇到雞掰人』這句話很好解釋了為什麼Andy的影片能有709萬觀看」、「因爲大家對Andy有同理心。共情太多了，省錢早餐只吃兩顆茶葉蛋，這就讓我破防了」、「台灣人真的很容易共情也很善良」。