搭捷運老翁拒讓位嗆「位子要給別人」…孕媽氣哭：椅子你買的？

孕婦行動不便，多數善良民眾會在捷運上讓座。一名女網友在Dcard哭訴，自己懷孕數月，近日搭乘捷運見眼前老翁要起身，原本很開心可以坐下，沒想到對放招呼其他女性長輩接替，委婉表達需求卻換來老翁反嗆，為不引發騷動，她只能委屈作罷，不少網友心疼力挺「抱抱，辛苦妳了遇到這種事情」。

原PO已懷孕五個月，也有孕婦徽章，近日搭捷運淡水線去上班，站在坐著一位老翁的一般座正前面，突然對方要一個站遠處的女性長輩坐他那個位子，老翁起身後原PO一往位子靠近就被罵「這是要給她坐的欸」，這讓她非常傻眼，畢竟位子還只是普通座而非博愛座。

挺著肚子的她無奈拿出徽章表示「不好意思，我是孕婦，而且我已經站了很久，我要一路坐到象山站」，老翁卻堅持位子要讓給其他長輩，為了穩定情緒且不影響他人，她只能去一旁另尋空位。不過越想越委屈的她淚崩「椅子上是有寫你的名字？還是這張椅子是你買的」，也氣自己懦弱不敢反擊。

貼文曝光後網友紛紛上前安慰「運氣不好遇到倚老賣老的傢伙，就這麼躲開也好，就怕那種人見笑轉生氣」、「媽咪不要難過，如果我在現場一定幫妳發聲」、「很多人都沒有思考能力，尤其是長輩，頭腦很死板，不知道變通」、「人生難免會遇到怪人，不是妳的問題」、「妳的做法是對的，不跟他吵不是因為懦弱或他是對的，只是因為怕遇到瘋子」。