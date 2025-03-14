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美航客機在機場登機門前起火！178名乘客站機翼撤離 濃煙直竄畫面曝

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旅客見高雄航勤搬行李動作超讚賞 一票人感動：以為在日本

聯合新聞網／ 綜合報導
不少人出國都會帶行李，但最擔心在機場會被航勤人員粗魯地對待。 示意圖／ingimage
不少人出國都會帶行李，但最擔心在機場會被航勤人員粗魯地對待。 示意圖／ingimage

出國搭機都會攜帶行李，不少人很擔心行李箱在搬運時，會被地勤人員粗魯地對待，不過有一名女網友發文透露，日前在高雄小港機場看到航勤人員細心地把每件行李立起來，讓她極為讚賞。

原PO拍下影片上傳到在Threads，從畫面中看到這名航勤人員將每件從輸送帶運出的行李一一地立起來，讓行李箱的把手朝上，好方便讓旅客找到自己的行李時能快速地拿下來，而且這名航勤人員的動作不疾不徐，非常地溫柔，讓原PO看了大讚「行李被溫柔對待的感覺真好，辛苦了」。

有人很擔心這名航勤人員不斷彎腰拉行李，長期下來容易受傷，「感覺腰很不舒服」、「希望可以不要要求他們把把手向上，一個人做那麼多次，很傷害身體」、「其實這樣的動作對腰是很傷害的，真的很感謝默默付出為我們服務的人 」、「感覺可以的話想放一張椅子，才不會一直彎腰受傷」、「長時間那樣站著彎腰，腰一定很不舒服，但在這種情況下他還是輕輕地翻，真的很棒也辛苦了」。

留言也釣出自稱是影片中工作人員的同事發聲，「這位大哥是我同事，他人沒有不舒服～他人從業20幾年工作始終認真」。

不少網友致敬感謝航勤人員的辛勞，「謝謝這位大哥，辛苦了！讓高雄更溫暖更棒」、「有時候多說一句謝謝，會給這些默默工作的人很多力量」、「辛苦了！無名英雄」、「我以為在日本，結果竟然在我的家鄉高雄，為每個認真工作的人按讚」。

對於航勤人員的動作，有同業解釋，「第一趟商務艙行李明文規範立起來、手把朝上朝前，後續碰上機組員行李要拉地上擺好，再者經濟艙可以放給它轉，但為了自己方便和省空間，我們會把全部立起來」。

小港機場 行李箱

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