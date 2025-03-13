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不藏了！50嵐「最頂手搖」海放他牌 調配秘方霸氣大公開

聯合新聞網／ 綜合報導
50嵐奶精奶茶深受網友喜愛。示意圖／聯合報系資料照
50嵐奶精奶茶深受網友喜愛。示意圖／聯合報系資料照

老字號手搖飲「50嵐」立足台灣已達30年，其中招牌「奶綠」深受消費者的喜愛。近日，有網友在社群平台大讚心中最好喝的手搖杯，就屬50嵐的奶精奶茶，他也好奇究竟是哪個牌子的奶精這麼好喝，釣出小編親自回應。

一名網友在Threads上發文，表示自己身為「奶精人」，每次都會特別去50嵐買奶綠，且其他店家搖的不一定好喝，唯獨50嵐每次都不雷！他也因此好奇，50嵐所使用的，究竟是哪一牌奶精？

貼文曝光後，不少網友大讚50嵐是心目中最頂的飲料店，「奶綠真的好好喝！只喝50嵐的」、「50嵐的奶精奶茶真的第一名」、「最近也是中了50嵐奶綠的毒，加波霸有夠好喝…」、「50嵐我也只喝奶綠⋯30年來都是如此沒有改過，幾乎天天一杯，冷熱都好喝 ！」

甚至釣出小編本人霸氣回應，使用的秘方正是「雀巢咖啡伴侶奶精」，造成留言區一片轟動，許多人迫不及待登門購買，「決定去買一杯珍奶支持一下」、「這麼公開透明！！請多多支持」、「一言不合就放上原料，也太豪邁」、「人狠話不多」、「最愛50嵐」、「台灣國寶、搖茶第一品牌！」

至於奶茶究竟要配鮮奶還是奶精？兩派支持者各有說法。鮮奶茶喝起來通常較為順口、輕盈，常被誤會過於清淡；奶精奶茶風味則更「濃、醇、香」，多了份甜膩感，也讓饕客大力推薦「手搖就是要喝奶精奶！」

奶茶 手搖飲

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