雨下不停！雨衣發臭千萬別曬太陽 業者揭「正確洗法」穿更久

隨著春夏交接之際，鋒面雨一波波報到，陰雨綿綿的天氣讓機車族在通勤時感到煩躁，甚至在回家後，還要面對雨衣發臭、發霉的困擾。對此，雨衣業者提供了正確保養雨衣的清洗方式，提醒消費者「一定要將它陰乾，雨衣才能夠用得長久。」

雨衣業者「皇馬雨衣」指出，市售雨衣主要多由聚氯乙烯（PVC）製成，是泛用塑膠之一，容易因潮濕不通風使得雨衣孳生黴菌，因此在使用過後，一定要找陰暗通風處將它陰乾，雨衣才能夠用得長久。

至於該如何清洗雨衣？業者則建議根據使用狀況，以不同的方式清潔。例如在清洗新的雨衣時，表面的防潑水塗層可以讓雨水形成水珠滾落，縮短晾乾時間，因此只能擦拭後晾乾或用清水沖洗；但若雨衣身經百戰，外觀早已發霉時，就要改變清潔方式。

新的雨衣清洗方式：

1. 先用清水把雨衣上的泥巴、髒汙沖掉。 2. 使用軟刷輕輕把泥巴、髒汙帶掉，手洗雨衣時盡量不要去揉搓它。 3. 洗完後拿乾布稍微擦乾，再拿去陰暗處晾乾。

雨衣已受潮且上面有黴菌、斑點的雨衣清洗方式：

1. 先用清水把泥巴、髒汙沖掉。 2. 用雙氧水或酒精來去除霉斑，放在雙氧水浸泡十到二十分鐘左右。 3. 使用軟刷沾一點洗滌劑，輕輕把泥巴、髒汙刷掉，盡量不要去揉搓它。 4. 雨衣上的發霉處如果用不掉，可以用肥皂液塗抹在長霉斑的地方，並放在陰涼處等待，皂液乾了後繼續塗抹，反覆塗抹幾次，霉斑就會慢慢沒了。 5. 洗完後拿乾布稍微擦乾，再拿去陰暗處晾乾。

業者也提醒，最好不要使用「洗衣粉」來清潔雨衣，可能會因化學反應產生燒灼等情形；雨衣在清洗後，也得避免陽光曝曬，因高溫容易造成變質老化、脆化，從而降低使用壽命；若是雨衣有內裡透氣網，一定要記得翻開來陰乾，否則若長期處在悶熱、潮濕的環境，容易導致發霉、發臭等困擾。