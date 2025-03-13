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脫妝好惱人？ 新秘親揭私藏「補妝技巧」：底妝輕鬆維持一整天

聯合新聞網／ 綜合報導
化妝師建議使用防水、防油的化妝品，讓妝容更持久！示意圖／ingimage
化妝師建議使用防水、防油的化妝品，讓妝容更持久！示意圖／ingimage

婚禮是許多人的人生大事之一，每位新娘都希望自己能維持最漂亮、最完美的狀態出席。不過，在感動落淚的時刻，新娘臉上難免會出現脫妝、浮粉、暈染等狀況，專家為此也傳授了幾招補妝技巧，即便化妝團隊不在身邊，也能完美補救妝容。

根據「香港01」報導，婚禮常需要維持妝容一整天，若平時沒有護膚、保濕的習慣，容易因混雜氣候等種種因素，造成脫妝的慘況。對此，新娘化妝師提供了5步驟的補妝小技巧，讓大家都能輕鬆上手：

補妝步驟一、印走多餘油脂

不論脫妝程度如何，一定要先用紙巾輕按全臉，帶走多餘油脂和汗水，特別是T字部位（如額頭、鼻樑及下巴等），再將脫妝部位卸除乾淨。

若是眼線暈染或底妝斑駁，可以利用棉花棒沾取少量乳液，輕輕擦拭掉痕跡。

補妝步驟二、用保濕噴霧補充肌膚水分

噴灑時應與臉部距離20-30公分，靜待水分自然吸收後，再用微溼的粉撲輕輕按壓，恢復肌膚油水平衡，讓底妝更服貼。

補妝步驟三、少量多次重新上底妝

挑選質地較輕薄的粉底液或氣墊粉餅，以海綿少量多次的方式，輕輕壓在需要補救的地方，切忌一次塗抹過多，導致妝感變得厚重。

補妝步驟四、蜜粉定妝

利用蓬鬆的粉撲或大號刷具，沾取少量蜜粉後，先在手背輕輕拍除餘粉，再用輕按或掃動的方式覆蓋全臉，特別是鼻翼、額頭等易出油部位。

補妝步驟五、定妝噴霧時鎖住妝容

保持15-20公分的距離，均勻噴灑後靜待其成膜。

化妝師也透露持妝的秘訣，建議使用防水、防油的化妝品；注意定妝手法，每2-3小時補噴一次定妝噴霧；上眼妝前使用打底膏，感動落淚後用手帕輕抹眼淚；利用紙巾輕按去除油光，最後用透明蜜粉控油等。把握住這些訣竅，便能省去後續脫妝的困擾。

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