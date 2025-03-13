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金秀賢再爆黑歷史！ 不顧旁人室內哈菸 內褲照一大包「嗨到走光」

聯合新聞網／ 綜合報導
韓星金秀賢在弄妝髮時，直接在室內抽菸。圖擷自韓網
韓星金秀賢在弄妝髮時，直接在室內抽菸。圖擷自韓網

韓星金秀賢近日被《Dispatch》（D社）連環爆料他與已故的金賽綸戀情，包括他在軍中寫給當時未成年的金賽綸情書、親吻照片都被公開，如今金秀賢又被爆出在做妝髮時，直接在室內抽菸的照片，還有他穿著紅內褲與友人們玩得過嗨，現場有人意外走光，金秀賢男神形象再度跌落神壇。

網友在ptt po出D社曾拍到的過往照片，只見室內有5個人，其中一位女性妝髮師正在為金秀賢處理頭髮，但金秀賢完全不顧對方是女性，甚至這個空間內還有其他人，左手正叼著菸，讓全部的人飽吸他的二手菸。

南韓網友亦毫不留情地在照片底下表示「震驚與失望」，ptt網友也說「還要再假裝無辜到什麼時候，竟然一點都不在意工作人員吸到菸味」、「哇這張…以前沒看過…唉…」、「看國外論壇說金先生名聲不好很久了」、「歐巴平時演金秀賢演的可真好啊」、「看來壓垮駱駝的最後一根稻草出來了」、「韓國室內通常禁菸，罰金10萬韓元」。

也有人疑惑指出「室內抽煙是不嚴重但以前居然都沒人敢爆」、「看來這波是壓不住了才連室內吸煙都跟著爆」、「工作人員活該倒楣喔？」、「乖乖牌形象的男偶像被爆就燒很大」、「人設完全崩壞韓國社死了吧」、「歐巴真是戲裡戲外都在演啊」。

此外，2014年他穿著紅色內褲，下方露「一大包」和朋友們拍攝內褲宣傳照，當時還在擔任模特兒的他和友人們在現場玩起「野球拳」，輸的人要被脫掉內褲，不料大家玩到太嗨因此有人走光，但當時並未掀起輿論風波，反而被說「看起來跟朋友感情很好」、「金秀賢穿內褲還是很帥」。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

金秀賢

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