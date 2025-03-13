「眾量級」被家寧一家整碗端走！律師教戰反制 Andy能保股份、拿回帳號

百萬YouTuber「眾量級」成員Andy、家寧去年10月無預警分手，11日Andy突然上傳影片指控經營10年的頻道「眾量級CROWD」，被前女友一家人整碗端走，自己卻只能月領5.5萬元，還被要求返還「借名登記」的股份，真的是「分手後我一無所有」，事件引發外界關注。律師王至德表示，Andy還是有機會至少能保住25%的股份，至於搶回「眾重級」商標，機率就微乎其微了。

對於Andy、家寧的「眾量級」分手擂台事件，律師王至德在臉書粉團「法老王 – 王至德律師」分享法律觀點。他表示，「群海娛樂公司」的結構相當怪異，而奇怪的結構導致「眾量級」頻道共同經營人家寧一家人手握75%的股份，完全可以掌控公司的股東會、董事會，讓「被借名登記」Andy無法置喙，最後被踢出董事會，連帳都不能查了，再進一步要求Andy返還股份，整碗端走。

王至德表示，實務上借名登記股東的實例很多，但除非有簽借名登記契約，不然基本上股份登記是誰就是誰的，也有少數例子是拿其他證據證明是借名登記的。他認為，家寧媽敢主張Andy的股份是她的，大膽猜測「可能是金流問題」。

王至德表示，家寧媽應是公司經營老手，很了解公司制度，因為成立公司要有資本進入公司的帳戶讓會計師驗資，否則無法成立公司。而家寧媽敢說是「借名登記」，很可能當初成立公司的20萬資金，是由她的帳戶匯入公司帳戶，因為錢都是她出的，而Andy又沒有還錢，「借名登記」就很合情合理了。

他指出，如果錢真的是家寧媽出的，那Andy算是著了她的道了。因為辛苦經營頻道的是Andy和家寧，沒理由家寧媽坐享其成持有50%的股份，就算是幫忙接業配的經紀人也沒這麼爽吧。現況卻是家寧媽每月花3、5萬元，叫一個可以月入幾十萬的百萬Youtuber來幫她打工賺錢，腦袋正常的Youtuber都不會答應吧？

王志德表示，目前對Andy而言，「最好的方法是提出YT等社交平台的經營狀況，讓法官認同這些主要都是他跟家寧所經營，以正常來說是不可能同意借名登記的，所以股份還是Andy的，最多就是讓Andy還給家寧媽出資的5萬元（對，只有5萬元），至少還可以保住25%的股份。」

至於Andy被搶走的各個社群頻道，律師表示依法論法，帳號的使用權是歸帳號的創立者，除非Andy有簽約同意讓渡這些帳號，否則家寧及家寧媽擅自修改密碼，等同盜帳號的行為，可能構成妨害電腦使用罪，建議Andy可以走法律途徑反制。

最後，王志德也順帶一提關於「眾量級」商標的問題，依商標法規定，先申請者先註冊（先搶先贏），除非可以證明「眾量級」是屬於著名商標，否則Andy想成功搶回的機率是微乎其微了。