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金智媛台北辦見面會…金秀賢同時更新社群 作家：心機男一枚

聯合新聞網／ 綜合報導
金秀賢2024年7月21日突然po出在台北街頭拍攝的照片。（取材自Instagram）
金秀賢2024年7月21日突然po出在台北街頭拍攝的照片。（取材自Instagram）

南韓自媒體「橫豎研究所」近日連串核彈級爆料，韓星金秀賢和已故女星金賽綸的過往戀情讓各界震驚，也讓金秀賢人設一夕崩塌。作家「我是孔劉的太太，凱薩琳・孔 - 江姸熹」更直指金秀賢還曾疑似利用金智媛炒新聞，刻意引起CP粉關注，是個相當有心機的人。

作家江姸熹在臉書粉專發文指出，2024年7月21日當天，金智媛搭上話題韓劇《淚之女王》熱潮，在台北舉辦見面會，金秀賢刻意在同一時間更新社群，並po出他先前在台北街頭拍下的照片。

江姸熹說這不是偶然，金秀賢好像一再刻意讓CP粉在他的社群找到他與金智媛疑似交往的蛛絲馬跡。她認為，如果兩人真的秘密交往就無妨，頂多擔心金智媛的感情運，但是如果兩人從頭到尾都沒有關係，金秀賢真的就是心機男一枚。

金智媛是在去年展開亞洲巡迴粉絲見面會，並於7月21日在Zepp New Taipei舉辦台灣粉絲見面會，在此之前，金秀賢是在7月6日到台灣國立體育大學綜合體育館舉行《EYES ON YOU》見面會。

不過有網友在貼文底下留言表示，「會不會是經紀人的安排，促成劇本的選角色搭配？暗示大家這是最適合的一對」、「這種操作手法在其他藝人上面也很常見，這樣就說他心機，也太浮誇了吧」，但也有人跳出來解釋「淚之女王那時劇已經上演完了」。

金秀賢

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