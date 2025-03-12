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專家曝百萬YTR一檔業配幾十萬元 Andy月薪僅5.5萬讓他驚喊：鬼故事

聯合新聞網／ 綜合報導
Andy老師分手後，曝光女方一切行徑，引起公眾譁然。圖擷自Andy Teacher YouTube頻道
Andy老師分手後，曝光女方一切行徑，引起公眾譁然。圖擷自Andy Teacher YouTube頻道

百萬YouTuber情侶檔Andy、家寧去年10月分手，創立了10年的頻道「眾量級CROWD」付諸流水，Andy主張他已失去該頻道的控制權，從分手後就被女方全家人切割、踢開。對此，「旅日達人」林氏璧曝「這種擁有200萬訂閱的YouTuber，光是單一檔的業配，收入就有幾十萬跑不掉」。

Andy昨（11）日爆料，「眾量級CROWD」頻道被女方媽媽註冊商標，10年來他都領固定薪資，從2016年創立頻道以來，2019年前7個月只能領月薪3萬，2019年7月才開始領月薪5萬5千元，且經營10年的頻道已經不是自己的了，因為家寧媽媽在2018年8月成立「群海娛樂股份有限公司」。林氏璧也在臉書發文表示「擁有200萬訂閱的YouTuber，通常接一檔業配，「應該幾十萬跑不掉，一檔喔」。

林氏璧指出「Andy老師竟然長年都只拿著一個月5.5萬的薪水，這是什麼鬼故事，我只能解釋Andy老師長年是因為愛對方，早已把對方和未來的岳母視為一家人，反正都是自己人賺的，所以沒有計較。但問題來了，你們就沒有走到結婚，分手的話就是會遇到這樣過河拆橋的慘況，結婚的話，離婚時法律至少還可能會對經濟弱勢方的財產有個基本保障」。

林氏璧建議，剛出社會的小朋友，合約很重要，什麼東西最好都白紙黑字寫下來，不懂就要多問人。不要只是自己矇著頭努力，以為自己是共同創辦人，最後分手後一場空，只被視為是個員工和工具人。人性是不值得相信的，要懂得保護自己呀。不過文末他也語帶保留，表示「目前僅有單方面說法，讓子彈飛一下，讓我們繼續看下去」。

對此，網友們回應「無緣的丈母娘空手套白狼，整碗旁旁（端）去」、「他們業配一支不只十幾萬，客戶跟他們合作過，一個月給5.5萬真的欺人太甚」、「蠻扯的，若是事實女方吃相真的難看，女方媽媽佔50%是什麼鬼」、「女方一家人實在有夠缺德，Andy就是把他們當一家人，才會相信她媽媽讓她管理，結果卻是這樣的結局」、「我看過慘的，但沒看過這麼慘的」。

分手 頻道

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