一晚800…青旅要求「自行拆裝寢具」 他傻眼：國旅卑微又自虐
為響應全球減碳、減塑需求，中央規定2025年起觀光旅館、民宿等旅宿業者不得主動提供一次性備品。一名男網友上網訂房發現，某間青年旅館要求房客入住時必須自行組裝枕套、被套和床包，退房前還要自己拆下，以便於清潔人員換洗，再想到今年起已不主動提供毛巾、牙刷，不禁抱怨「國旅為什麼可以住得這麼卑微又自虐」。
原PO在PTT表示，日前上網查到一間青年旅館，每晚的房價為一人800元，除了不提供毛巾和牙刷等日用品，官網還列出一大串規定要房客在入住時遵守。
原PO看到其中一條規則寫著，「為了讓旅客有乾淨舒適的睡眠品質，我們提供高級寢具讓旅客使用，基於衛生安全問題，請旅客在上床前，務必將枕套、被套、床包自行套上（雙人房除外）」。
原PO也看到另一條規則寫著，「退房時，請將床包組（枕頭套、被套、床包）拆下（雙人房除外），投入櫃台前面的籃子內…」，忍不住抱怨「我到底看了什麼，枕套、被套、床包要自己裝，退房還要自己拆，玩個國旅住得如此卑微下賤」。
對此，有網友分享旅遊經驗，「除了床包要自己用之外，其他沒什麼問題」、「最好國外青旅沒這些問題啦」、「查了一下歐洲青旅也這樣」、「自己套（枕套、被套、床包）是學歐洲青旅的嗎」、「我去住日本的也是要自己拆」。
有網友建議原PO，「青年旅館規矩本來就比較多，加點錢就有商旅了」、「1200以內都有商旅了幹嘛不住」、「800元的青旅確實不輕了，如果有這價位，至少不用幫忙打雜吧」、「是自費去體驗當房務人員的嗎」。
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