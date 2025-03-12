聽奶奶聲音快掉淚…新兵入伍1個月超焦慮 過來人給解方：正視脆弱

當兵時難免會出現焦慮情緒，該如何緩解呢？一名男網友發文，稱他在新訓中心快一個月了，仍然會經常想念外面的生活、家人和女友，每當晚上用手機時，聽到家人的聲音總會忍不住掉淚，求助網友緩解「當兵焦慮」的方法。

一名男網友在Dcard發文，表示他已經待在新訓中心快一個月了，起初以為已經做好心理準備，也認為自己是堅強的人，但第一天進去沒有手機，完全沒辦法聯絡任何人，就讓他開始焦慮了，一心想著外面的生活、家人和女友。到了晚上用手機跟家人連絡時，眼淚都快掉下來了，打電話給奶奶更是無法講話，「真的快哭了」。

原PO表示，他上網查詢了很多種緩解焦慮的方法，但都沒什麼用，也一直提醒自己只有4個月，不是一年，但心情還是很難調適，對此請教網友們的意見。

此文一出，有網友提出緩解方法，提醒他要把焦點放在當前目標上，「你已經在努力調適，並且意識到『只是4個月』的事實是正確的，這已經是很重要的一步。給自己一點時間，接受自己的脆弱，而不是要求自己變得堅強。或許你可以把焦點放在當下的目標上，並且告訴自己每一天都是前進的一小步，這樣反而能減少焦慮的感覺」。

也有過來人勸可以跟同梯多交流，「多跟同梯混熟，其他人都遠在天邊，要找慰藉還是身邊的人最快」、「多找幾個人不錯的鄰兵當朋友瘋狂聊天，時間很快就過了，而且退伍後工作賺錢的壓力比較大」、「偶爾可以跟旁邊的人說說話，說到底你前後左右的人都不是自願當兵的，肯定能有共鳴，哪怕是隨便聊聊」。

也有網友建議可以「寫日記」，「我那個年代是寫日記」、「我新訓階段也是每天拿成功嶺的小筆記本寫日記抒發，告訴自己痛苦也是一天快樂也是一天，熬過去平安退伍就好了」。