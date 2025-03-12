日遊客不解「台灣百貨全日本品牌」 眾人舉一堆實例：逛錯地方

一名男網友表示，日前接待來台灣遊玩的日本朋友，逛百貨公司時發現有許多日本品牌，因此好奇問原PO「台灣自己都沒有品牌嗎」？文章貼出後，許多網友不認同，指出其實台灣自己的品牌也有一堆，只不過以吃的居多，在服飾和生活用品部分會比較著重在代工生產。

原PO在Threads發文，日前帶日本朋友在台灣逛了好幾間百貨公司，被問道「為什麼你們的百貨公司，都是無印良品、Uniqlo、GU、宜得利，都是我們日本的品牌呀？」原PO坦言當下被問得啞口無言，只想得起One Boy是台灣自有的服飾品牌，除了感嘆台灣品牌太少外，也覺得未來要更努力，才能在百貨公司站穩腳步。

對此，有網友留言列舉台灣知名品牌，「根本在推『好感未來』」、「NET走到哪都有，怎麼會？」、「阿原肥皂」、「日用品也有耐斯、566、澎澎」、「A.S.O阿瘦皮鞋、LaNew，還有三花內衣，而且都不便宜」、「HOLA、特力屋、富發牌、歐都納Atunas也是啊」「女裝gozo、à la sha…不少啊」、「Lativ」、「思薇爾，好穿」。

有網友列舉飲食部分的本土品牌，「吃的餐廳倒是蠻多有特色的」、「有啊！黑橋牌」、「台灣品牌我只知義美蛋糕」、「台灣有很多品牌都是吃的比較有名，鼎泰豐、鬍鬚張、佳德鳳梨酥之類的」。

另外有網友提醒原PO，「ONE BOY不是台灣的」、「台灣的百貨公司跟OUTLET很多是日系公司，在招商與引進品牌時都會以日本品牌優先，另一方面台灣是喜歡日本品牌」、「我們不做品牌只做代工，基本上你叫得出名字的戶外&運動品牌，都是台灣代工越南製造」、「應該是台灣的品牌在百貨公司不像Uniqlo一樣開得很大間吧」、「感覺台灣的品牌不會在百貨公司，都自己開店去了」。