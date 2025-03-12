憂給男友「廉價感」…她年賺120萬仍怕奢侈：專櫃都誰在買？

多少財力才負擔得起「專櫃」的費用呢？一名女網友發文，稱她小時候是「窮養」長大的，就算現在年薪120萬，用的保養品都比較廉價，但最近因為男友的關係，想要買高級一點的用品，很好奇買專櫃產品的人是否都是有錢人？對此，網友們認為買專櫃跟「習慣」有關，無關收入。

一名女網友Dcard發文，表示她從小是被「窮養」長大的，即使現在年收120萬，資產700萬，家境變好，也對專櫃、高級店鋪有深深的恐懼，無論是洗髮精、香皂都用廉價品，但男友卻是時常使用高級產品的人，曾經鼓勵她一起買較貴的產品。

原PO表示，因為男友的關係，會想使用高級點的產品，除了擔心給男友「廉價感」外，也想對自己好一點，於是開始考慮6、700價位的洗沐用品，也會開始買1000出頭的入門香水。原PO很好奇「財力」和「消費」的關係，疑惑是否會買「專櫃」的都是有錢人？

此文一出，大多網友認為買專櫃跟「習慣」有關，無關收入，「我覺得跟習慣有關係，跟賺多少沒關係欸，的確賺100萬以上相對生活用品會好一些，但是我覺得有些東西CP值還是很重要」、「我覺得跟年薪什麼沒關係，取決於妳自己的價值觀與習慣，錢賺得多只是有更多選擇權而已，不代表一定要什麼都用最好的，也不用去跟別人比較」。

也有網友勸原PO選擇適合自己的東西就好，不用跟他人比較，「應該說妳喜歡的東西、適合妳的東西，不要去用多少錢來衡量」、「不管窮或有錢，每個人心中都有自己的價值觀。不用因為他人的緣故而改變自己的價值觀」。

也有網友分享買專櫃的習慣，「我自己是堅持粉底液、化妝水、精華液、香水都買專櫃的，其他像沐浴乳、洗髮精、睫毛膏、眼影等就一般開架就可以了，因為這些東西我覺得差異不大，但像粉底液差別就很大」、「沐浴用品我覺得個人喜好，但香水真的別省，寧願一瓶品質良好、身旁人也都習慣妳的香氣」。