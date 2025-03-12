快訊

獨／高雄遊覽車翻覆1死20傷 來令片17萬公里沒換…駕駛、車主判刑

解讀台積電擴大美國投資：矽盾會自廢武功？

Uber終止收購台灣Foodpanda 還要付2.5億美元分手費

聽新聞
0:00 / 0:00

憂給男友「廉價感」…她年賺120萬仍怕奢侈：專櫃都誰在買？

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友很好奇買「專櫃」產品的人是否都是有錢人。 示意圖／Ingimage
一名女網友很好奇買「專櫃」產品的人是否都是有錢人。 示意圖／Ingimage

多少財力才負擔得起「專櫃」的費用呢？一名女網友發文，稱她小時候是「窮養」長大的，就算現在年薪120萬，用的保養品都比較廉價，但最近因為男友的關係，想要買高級一點的用品，很好奇買專櫃產品的人是否都是有錢人？對此，網友們認為買專櫃跟「習慣」有關，無關收入。

一名女網友Dcard發文，表示她從小是被「窮養」長大的，即使現在年收120萬，資產700萬，家境變好，也對專櫃、高級店鋪有深深的恐懼，無論是洗髮精、香皂都用廉價品，但男友卻是時常使用高級產品的人，曾經鼓勵她一起買較貴的產品。

原PO表示，因為男友的關係，會想使用高級點的產品，除了擔心給男友「廉價感」外，也想對自己好一點，於是開始考慮6、700價位的洗沐用品，也會開始買1000出頭的入門香水。原PO很好奇「財力」和「消費」的關係，疑惑是否會買「專櫃」的都是有錢人？

此文一出，大多網友認為買專櫃跟「習慣」有關，無關收入，「我覺得跟習慣有關係，跟賺多少沒關係欸，的確賺100萬以上相對生活用品會好一些，但是我覺得有些東西CP值還是很重要」、「我覺得跟年薪什麼沒關係，取決於妳自己的價值觀與習慣，錢賺得多只是有更多選擇權而已，不代表一定要什麼都用最好的，也不用去跟別人比較」。

也有網友勸原PO選擇適合自己的東西就好，不用跟他人比較，「應該說妳喜歡的東西、適合妳的東西，不要去用多少錢來衡量」、「不管窮或有錢，每個人心中都有自己的價值觀。不用因為他人的緣故而改變自己的價值觀」。

也有網友分享買專櫃的習慣，「我自己是堅持粉底液、化妝水、精華液、香水都買專櫃的，其他像沐浴乳、洗髮精、睫毛膏、眼影等就一般開架就可以了，因為這些東西我覺得差異不大，但像粉底液差別就很大」、「沐浴用品我覺得個人喜好，但香水真的別省，寧願一瓶品質良好、身旁人也都習慣妳的香氣」。

價值觀 兩性關係 化妝品 消費 男友

延伸閱讀

吃火鍋見青菜底部「黑色沙子」 他驚喊：一堆蟲還在動

越喝越淡？石二鍋1經典湯底被質疑走味 店員出面解釋了

他買串燒選「老闆幫你配」只要500元 比對明細傻眼：單點才398元

願意花多少錢在國旅住宿？ 網答案一致「不超過1價格」

相關新聞

憂給男友「廉價感」…她年賺120萬仍怕奢侈：專櫃都誰在買？

多少財力才負擔得起「專櫃」的費用呢？一名女網友發文，稱她小時候是「窮養」長大的，就算現在年薪120萬，用的保養品都比較廉價，但最近因為男友的關係，想要買高級一點的用品，很好奇買專櫃產品的人是否都是有錢人，對此，網友們認為買專櫃跟「習慣」有關，無關收入。

願意花多少錢在國旅住宿？ 網答案一致「不超過1價格」

現在出國旅行正夯，許多人認為「國旅太貴」是一原因。日前有網友表示，他們家近期想安排家族旅遊，結果發現「中南部住宿費一晚要3000元起跳」，因此他好奇「大家會願意花多少錢在台灣的住宿上？」

50嵐1款「熱銷飲品」是王牌？ 一票網友滅火：不如珍奶

台灣人愛喝手搖飲，街邊也充斥不少飲料品牌。一名網友分享，近期50嵐推出重焙烏龍拿鐵，在社群上相當火紅，熱銷程度堪稱王牌。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

好市多「大湖草莓」被嫌超難吃 內行人一看品種秒懂：誤會了

美式賣場好市多因價格實惠，深受不少消費者喜愛。一名網友分享，近期在好市多購買一盒苗栗大湖草莓，回家品嚐後發現「水份少、完全不甜，非常不好吃」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

北捷車廂赫見2張小卡 警告2族群：別讓人一秒爆炸

台北捷運只要在尖峰的上下班時段，車廂總是會擠滿人潮。對此，北捷祭出2張宣傳小卡，提醒乘客「勿當門神」、「後背包改手提或前揹」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

網路瘋傳台灣地理驚人事實 一票人見「台北比台東還東」超意外

花東縱谷國家風景區管理處表示，近期在Threads上大家都在討論令人震驚的事實，就是「台北比台東還東」，真的讓人非常意外。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。