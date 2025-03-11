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願意花多少錢在國旅住宿？ 網答案一致「不超過1價格」

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友好奇「大家願意花在國旅住宿一晚多少錢？」多數人認為「不超過2000元」。聯合報系資料照
一名網友好奇「大家願意花在國旅住宿一晚多少錢？」多數人認為「不超過2000元」。聯合報系資料照

現在出國旅行正夯，許多人認為「國旅太貴」是一原因。日前有網友表示，他們家近期想安排家族旅遊，結果發現「中南部住宿費一晚要3000元起跳」，因此他好奇，「大家會願意花多少錢在台灣的住宿上？」

一名網友在PTT發文表示，近期他們打算安排家族旅遊，去南部玩個三天兩夜，但看了中南部的住宿，發現平均一晚要3000元起跳，讓原PO直呼，「台灣的住宿不便宜耶！好奇大家會願意花多少錢住台灣的旅宿？」

對此，多數網友認為不超過2000元左右，「平日2000內吧」、「我只能接受平日2000-3000元，假日3000-4000元，這樣至少不會住到太鳥的房間，但我還是覺得很貴」、「一個人1000為上限」、「2000多吧」、「平均一人一晚1500元左右」；但也有網友認為要更低，「999元」、「不超過1000元」、「1000以內一晚」，還有人認為可以更高，「有特色的我願意花5000元左右」、「不管平假日我覺得3000元內」。

根據《聯合新聞網》報導，日前有網友發現，在訂房網站上，阿里山一晚住宿最便宜要9000元，最貴要一晚1萬6千元，但瑞士只要5000多，最貴是1萬4千元，兩者最便宜算下來比較，等於瑞士是阿里山的6折，讓許多人驚訝，「果然有錢才能國旅」；也有網友分享，「去年跟朋友去日月潭，查了住宿一晚7000元以上，而且看起來都是老舊的民宿，更高級的涵碧樓不敢看」，但也有內行人指出「要同星級才能比較，不能拿三星級跟四星級相比價格」。

住宿 國旅

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