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50嵐1款「熱銷飲品」是王牌？ 一票網友滅火：不如珍奶

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，近期50嵐推出重焙烏龍拿鐵，在社群上相當火紅，熱銷程度堪稱王牌。示意圖／聯合報系資料照
一名網友分享，近期50嵐推出重焙烏龍拿鐵，在社群上相當火紅，熱銷程度堪稱王牌。示意圖／聯合報系資料照

台灣人愛喝手搖飲，街邊也充斥不少飲料品牌。一名網友分享，近期50嵐推出重焙烏龍拿鐵，在社群上相當火紅，熱銷程度堪稱王牌。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「重焙烏龍拿鐵算是50嵐的Ace了嗎？」為題，指出50嵐的飲料品項中，珍珠奶茶、8冰綠、四季春+珍波椰都各自有擁護者，但近期推出的「重焙烏龍拿鐵」卻讓分店鮮奶補到手軟，好奇發問「重焙烏龍拿鐵算是50嵐的Ace了嗎？」

貼文一出後，不少網友都表示，「很普啊，不如他們的奶精奶茶」、「說實在很普，還是一般的珍奶最對味」、「覺得很普，網紅吹過頭」、「行銷的力量」、「奶精奶茶屌打」、「隨便買個烏龍茶加鮮奶不就這味道」、「就烏龍拿鐵啊」。

此外，也有不少內行人推薦其他品牌茶味重的飲品，「coco的焙茶鮮奶茶比較好喝」、「其他家的鐵觀音拿鐵就贏了」、「超淡…得正最濃的那款屌打」、「一生必推松本紅茶牛乳」、「迷客夏烏龍拿鐵」。

手搖飲 珍珠奶茶 鮮奶

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