好市多「大湖草莓」被嫌超難吃 內行人一看品種秒懂：誤會了

美式賣場好市多因價格實惠，深受不少消費者喜愛。一名女網友分享，近期在好市多購買一盒苗栗大湖草莓，回家品嚐後發現「水份少、完全不甜，非常不好吃」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，近期在好市多買了一盒苗栗大湖草莓，售價749元，品種為香水草莓，外觀鮮紅漂亮，買回家品嚐後，卻相當失望，直言「微香、水份少、完全不甜，簡單來說就是非常不好吃」，和過年期間採的大湖草莓完全不同，讓她氣炸質問「這品質有幫會員認真把關嗎？」

貼文一出後，多數網友都給出解答，「香水草莓就是好看不好吃，莓如其名，它就只適合在蛋糕及甜點上」、「妳誤會了，香水草莓真的很香，但真的超難吃，只有香味而已」、「香水草莓原本甜度就不高啊，那是拿來做甜點用的！一般市面上買得到又香又甜的，通常是豐香及少數的美姬這兩種」、「香水不好吃，但適合遠程運送，所以非產地的很多都是香水，在產地吃到的有可能是豐香」。

此外，也有不少內行人表示，下雨也會影響草莓的甜度和酸度，「下雨蔬菜、水果都會降低甜度，除非溫室種植環境，或是懂下肥的農場產品，有把握再買！」、「主要是品種的關係，香水草莓好看不好吃，還要看氣候，下雨也不會好吃」、「近期下雨，草莓外觀漂亮沒用，很酸，我朋友種草莓跟我說的」。