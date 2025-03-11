北捷車廂赫見2張小卡 警告2族群：別讓人一秒爆炸

台北捷運只要在尖峰的上下班時段，車廂總是會擠滿人潮。對此，北捷祭出2張宣傳小卡，提醒乘客「勿當門神」、「後背包改手提或前揹」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

北捷在臉書表示，不少人搭乘捷運通勤時，常被車廂門口的乘客推擠，讓人想一秒原地爆炸。為此北捷特別設計2張「跳跳卡」，貼在車廂門口兩側，提醒大家「勿當門神，應往車廂內部移動」、「後背包改手提或前揹」，期盼消滅這些NG乘車行為，把捷運車廂變得更舒適、更美好。

貼文一出後，不少網友直言再多標語都阻止不了這種人，「貼了標語也沒用，會堵在門口不進去的就是死也不進去，背包也是，還是一堆人後揹」、「說真的，不如直接立規矩，兩張紙夾都只是勸導作用」、「背包真的要往前揹，自己也是背包族，往前揹也比較安全」、「立意良善，但有些人耳朵就是很硬，講不聽」、「我真的很不懂，明明沒有要急著下站下車，硬要站在門口的這些人，尖峰時刻，車廂明明很空」。

不過，也有部分網友給予肯定和建議，「謝謝北捷的辛勞」、「今天看到標語覺得好可愛也有拍」、「標語太小張了，人潮多不容易被看到」、「今天搭車看到實體，覺得可以再大張些」、「我只能說，真有才」。