網路瘋傳台灣地理驚人事實 一票人見「台北比台東還東」超意外

花東縱谷國家風景區管理處表示，近期在Threads上大家都在討論令人震驚的事實，就是「台北比台東還東」，真的讓人非常意外。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

花東縱谷國家風景區管理處近日在臉書，指出近期在社群上，大家在討論的2個驚人事實：

1、台東比台南還南

2、台北比台東還東

花東縱谷國家風景區管理處說明，台東比台南還南，其實不算太震驚，因為台南下面還有高雄、屏東，但「台北比台東還東」，就真的很令人意外，也開玩笑稱「不信的人可以打開Google Map看看」。

貼文一出後，多數網友都相當震驚，「我看得快瘋掉了」、「第2點震驚！」、「屏東市比高雄市還北，這是我住在高雄快10年才知道」、「新竹只有竹東、竹北，竹南在苗栗，竹西是在高雄」、「就像桃園機場比松山機場更北」、「這就跟北港在南部，南港在北部一樣」。

此外，有內行人出面說明，指出「因為大家習慣把台灣的海岸看成南北向，但實際上東海岸是北北東往南南西，所以極北點和極東點都在東北角」。