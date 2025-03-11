她以為3000元「好多金」已過期 好市多店員1句話讓一票會員超驚喜

美式賣場好市多因價格實惠，深受不少台灣人喜愛。一名女網友分享，之前在好市多消費累積的「好多金」，可用來折抵消費，朋友原以為只能用到2月底，3000多元的好多金已歸零，沒想到一問工作人員才發現可以用到3月底。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，近期和朋友一起逛好市多，但對方有一陣子都沒有消費，累積3000多元的好多金一直都沒使用，原以為只能用到2月底，沒想到工作人員告知可以用到3月底，讓她們相當驚喜。

貼文一出後，多數網友都相當驚訝，紛紛表示「一直以為到2月底，我也是3月初去才知道，本來以為要歸0了，結果還能用」、「謝謝告知，趕快來去一趟好市多」、「好多金真的要趕快花掉，好像很多人不知道今年度累積的好多金，一定要扣完，今年沒扣完的到3月底就沒了」、「原來是3月底前啊，最近去花光」、「我3月初的時候也有問收銀員，她也說可以用到3月底」。

此外，好市多官方曾在臉書發布一段影片，指出會員若想查詢好多金餘額，可登入好市多APP，點選「我的帳號」，選擇「好多金查詢」，再進行綁定，就能知道剩餘的好多金餘額，