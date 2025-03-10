凌晨嬰嚎不停！新手爸媽遭退租喊「沒同理心」 兩派立場論戰

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聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友抱怨鄰居的嬰兒半夜常哭鬧，讓人難以入眠。 示意圖／ingimage
一名女網友抱怨鄰居的嬰兒半夜常哭鬧，讓人難以入眠。 示意圖／ingimage

包容不是義務！一名女網友在Dcard抒發心情，透露目前租屋處原有一家三口，由於嬰兒半夜總是大哭，導致她和其他住戶無法好好睡覺，申訴後對方雖搬走，但也回嗆她沒同理心，讓人非常傻眼。

原PO表示，這裡的住戶包括她多是學生，可以理解嬰兒不會講話只能用哭的表達需求，但自己要上課還要打工，半夜總被小孩吵醒。她無奈「每次都哭很久也不知道有沒有在哄」，而且不只自己有這個困擾，住戶其實都睡不好。

經過反映才知道，一開始只有那對夫妻，房東並不知道有小孩，儘管寬限一周時間讓夫妻找房子，對方還是罵道「難怪現在沒人要生小孩，因為對小孩太不友善」。她無奈表示套房隔音本身就差，而且一開始好言相勸，對方也只回覆「我有哄啊，就一直哭我有什麼辦法」。

網友見貼文也直搖頭，「只租得起小套房還敢生，為小孩默哀」、「先做好準備再來做生育打算還是最好吧」、「不影響他人為原則，影響到別人就是理虧，沒有任何理由，沒有人需要為你的行為買單」、「租屋時隱瞞入住人數甚至有小小孩就是不ok」、「有小孩確實不適合住套房，立場不同而已」。

不過也有人希望大家對新手爸媽更友善，「小孩沒有你想像中的好哄」、「如果可以哄，誰要陪嫩嬰一起熬夜啊，睡過夜是每個父母的希望」、「難怪少子化會這麼嚴重」、「小孩就不能控制不能體諒一點嗎？你們這種大學生都不能學會將心比心嗎？」、「他們都忘記自己也是這樣過來的，也是別人包容出來的」。

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