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「筆蓋插肛門」她曝對付腸躁症奇招 網嚇壞：我到底看了什麼

聯合新聞網／ 綜合報導
腸躁症是一種因精神緊張而引起的腸胃疾病，如果便秘、腹瀉超過3個月，應檢查找原因。圖／123RF
腸躁症是一種因精神緊張而引起的腸胃疾病，如果便秘、腹瀉超過3個月，應檢查找原因。圖／123RF

對付腸躁症除了以飲食控制外，有一名女網友使出獨門怪招——用筆蓋插肛門。該名網友在論壇透露，她從小有家族遺傳的腸躁症，國三時深受其擾，每天會放幾十個臭屁，嘗試過自行控制飲食，最後摸索出的方法是，用筆蓋插肛門讓屁出來的速度減慢，並維持上述狀態長達幾個月，貼文嚇壞許多網友。

根據元氣網，振興醫院營養治療科營養師陳韻婷建議，如果病患擔心攝取小麥、大麥類食物會不舒服，可考慮以糙米、燕麥、玉米、馬鈴薯取代；至於豆製品方面，很多人以為黃豆製品也包含其中，事實上，單純黃豆較容易引發脹氣，若經加工，製成豆腐、豆干，易引發脹氣的成分就會減少，所以豆腐等黃豆製品也是可以食用。另外，咖啡因容易刺激交感神經、副交感神經系統，對腸躁症患者並不利，所以腸躁症病患要避免食用含咖啡因飲品。

原PO在Dcard以「筆蓋插屁眼一整天」為題發文表示，高中有一陣子常就診肝膽腸胃科，因而發現自己從小就有家族遺傳的腸躁症，不過在此前的國三時期，原PO就深受腸躁症所擾，她指出可能是因為會考壓力大，導致她一天會放幾十個臭屁。

原PO坦言當時被傳閒話，過得很煎熬，所以先嘗試從飲食控制。她當時不吃早餐，午餐把肉丟掉，吃少量晚餐，結果只是從無聲臭屁變有聲但較不臭的屁，後來偶然發現「用筆蓋插肛門」這招，她更透露細節，就是要翹腳讓屁慢慢出來，而她也坦言自己維持此方法好幾個月。

網友紛紛嚇壞表示，「好怪，再看一眼」、「我很難想像當初坐在我旁邊的同學，肛門插著東西跟我講話」、「妳要支付我看這篇貼文的費用」、「拿筆蓋塞肛門？我到底看了什麼？」、「我今天的網路用得夠多了…」、「不知為何羨慕還沒看這文章的人」、「我覺得我不應該能看得懂中文」、「原來中文可以這樣組合，看來是我見識太淺」、「我覺得我是受害者，眼睛大腦都震撼了」；也有人質疑貼文真實性，「又不是筆蓋放進去後，它就永遠在洞口不會動，那麼小的東西絕對直接被妳的括約肌擠進大腸裡好嗎」。

營養師

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