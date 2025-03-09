室友早上6點開大燈吃泡麵讓他崩潰 網曝更恐怖1狀況：我整晚不用睡

你有遇過讓你無法好好睡一覺的室友嗎？一名男網友近日在論壇透露，有個喜歡清早打遊戲的室友，讓他平時都得戴著耳機才勉強睡著，但有天該名室友「真的過分了」，在早上6點開大燈吃泡麵，原PO因此直接被香到醒過來。留言區有人建議原PO各種奇招來應付，也有人透露自己的室友更恐怖。

原PO在Dcard以「室友早上6:00吃泡麵」為題發文表示，室友很喜歡打遊戲，只要一起床就會開始在座位上玩線上遊戲，問題是該名室友總是比他早起，讓原PO的睡眠常被遊戲聲響干擾，不過藉由戴著耳機，他還是能勉強睡著。

但是有一天室友不僅早起，還開大燈，一邊吃泡麵、洋芋片，一邊看影片，原PO嗅覺上受到干擾而無法繼續睡，讓他崩潰直呼，「你搞個物理攻擊就算了，啊魔法攻擊我怎麼防？」

有其他網友建議用嗅覺的「黑魔法」對付該名室友，「明天買三媽，用黑魔法對付魔法」、「吃鯡魚罐頭跟臭豆腐，大家一起死」、「下次你5點起床吃焢肉飯」、「用魔法攻擊魔法，下次換你在他睡覺的時候吃泡麵」、「可以在床鋪噴香水！泡麵香混合香水味直接沒有胃口」、「凌晨4點起床炸雞排，5點開吃，臭到他起床」、「在他睡覺的時候吃火鍋或臭豆腐」。

也有人提出其他建議，「跟他說一人一半，不然下次拔他主機插頭」、「使出物理性攻擊」、「請他搬走，泡麵留下」、「過分，把他筷子藏起來然後自己泡泡麵開吃」、「宿舍就是這樣，唯一的解決方法就是搬出去，讀到大學這麼基本的合居事項還需要別人特意提醒，這種人我不怎麼相信說了他就會改」。

有網友則透露自己的室友更恐怖，「早上6點我覺得還好，之前室友開語音打遊戲到凌晨四、五點才恐怖，整晚根本不用睡」；有人對於與室友相處提出看法，「我們寢室之前有個規定，吃宵夜的要請大家吃，大家相處很好，沒有不能商量、不能討論的事情」、「說真的其實有點不尊重其他室友」。