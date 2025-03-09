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噴香水被說想引誘人！她怒駁「我的自由」 網兩極熱議

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友抱怨上班噴香水被同事說刻意誘惑。 示意圖／ingimage
一名女網友抱怨上班噴香水被同事說刻意誘惑。 示意圖／ingimage

許多人有收藏香水的習慣，一名女網友在Dcard抱怨，自己是香水愛用戶，只要出門都會使用，然而卻被同事問「為什麼上班還要噴香水？我覺得這樣有點像是想誘惑人」，雖然當下沒有回話，但回家後越想越無言，忍不住罵道「要不要噴香水應該是我的自由吧」。

原PO表示一直以來都很迷香水，出社會後陸續也買了不少，只要出門就一定會噴一下，辦公桌上也會放一瓶隨時補香。前陣子她換了新工作，本以為跟大家相處得還不錯，卻突然被同事問為什麼要噴香水，感覺意圖誘惑別人，原PO為了維持好氣氛也只是笑笑假裝沒聽到，事後卻越想越氣，畢竟自己也只噴淡淡的。

貼文曝光後，網友看法兩極，有人挺原PO，「辦公室有人噴我也不會去管，因為那是對方的自由，頂多就自己戴上口罩能避就避」、「我上班也會噴香水，覺得香香的會讓自己心情更好」、「淡淡的香味沒差吧，反而還能給人好印象」、「噴香水就是自己開心，會讓煩躁的生活增加愉悅的心情，不要在密閉空間噴太重就好」。

不過也有人認為香水會造成其他人困擾，「不喜歡上班香水噴得很重的人，對其他人來講可能是臭味」、「我討厭噴香水的人，尤其是那種噴過頭自己沒自覺的，超級干擾人工作」、「在辦公室就不要隨時補香了吧，光用想的就覺得會暈香到想吐」。

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