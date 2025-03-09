黃子佼一家共享天倫！網喊抵制「與惡2」遭批 作家不忍了

黃子佼2023年因「＃Me Too」事件爆發，因而退出螢光幕前，去（2024）年又被查出購買持有未成年性影像。近日，一家3口出遊模樣曝光，不少人發聲抵制孟耿如參演的電視劇《我們與惡的距離2》，但有網友認為這是在行使霸凌，知名作家柳喪彪因此發文怒批「假仁義道德」。

知名兩性作家「喪彪 ‧ 柳飄飄」在臉書發文，提及近日有網友認為拒看孟耿如演出的《與惡2》構成霸凌，「禍不及家人」、「孟耿如與孩子明明就是無辜的」、「這些酸民就是在上演與惡」，這些留言差點讓她看了腦中風。

柳喪彪怒批這些人「是不是邏輯忘了儲值，沒擁有大腦」，她一一列出了黃子佼判決書中的重點內容，嘆言：「我相信孟耿如識字，也確定她家沒斷網，更不用說判決書會寄到家中。一般正常人只要細讀判決書，相信都會有生理及心理不適的反應，更不用說身為孟耿如這種生有一個女兒的媽媽，但她仍舊選擇與惡同行」。

柳喪彪認為，有些錯誤是可以原諒的，但有些不可以，「今天黃子佼的犯行並不是用『年輕時懵懂無知』就能解釋過去的，那是來自人格上的『極惡』及『病態』；他並不是那些無腦網友口中『哪個男人不看A片？』的尋常人，而是曾經犯行且有可能再度對周遭孩童犯行的人渣」。

而黃子佼的種種行徑，孟耿如全都看在眼裡，卻未作出任何保護女兒的手段，甚至能夠照常出席活動、全家人盡享天倫之樂，讓柳喪彪看不下去，直呼：「你跟我說她無辜？不應該被抵制？」

柳喪彪表示，這些認為波及黃子佼家人是構成霸凌的網友，完全忽略孩子在戀童癖的人身邊成長，是多麼危險的一件事，因此她怒批這些人是假仁義道德，「他們甚至沒想過，在一切都來得及之前，能讓這個孩子免於可能的侵害？」